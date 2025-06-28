Miyopi pandemisi yaşanıyor... Dijital hayat gözü vurdu, nüfusun yarısı uzağı göremeyecek!

Uzağı görememek özellikle çocuklarda küresel bir sağlık meselesi hâline geldi. Günümüzde üç çocuktan biri miyopi problemi yaşıyor. Dijital cihazların aşırı kullanımı sonucu miyop, erişkinlerde de katlanarak artıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dijital cihazların yoğun olarak kullanılması uzağı görme yeteneğimizin giderek kaybolmasına sebep oluyor. İki metreden uzaktaki cisimlerin net görülememesi olarak tanımlanan miyopinin her yıl katlanarak arttığına işaret eden uzmanlar, tedbir alınmazsa 2050 yılında toplumun yüzde 50’sinin miyop olacağını söylüyor.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlara uzun süre ve yakından bakmanın gözde bir kırma kusuru olan miyopiye yol açtığını söyleyen Beta Optik Genel Müdürü Mustafa Kemal Köksal, özelikle çocukların risk altında olduğunu belirterek “21. yüzyıl pandemiler yüzyılı. Kuş gribi, domuz gribi, Covid-19 gibi enfeksiyon hastalıklarının yanında bir de miyopi pandemisi yaşanıyor. Şu anda dünyanın yüzde 30’u uzağı göremiyor. Dijital cihazların kullanılmaya devam etmesi sebebiyle 2050 yılında bu rakamın yüzde 50’ye çıkması bekleniyor. Şu anda her üç çocuktan biri miyop. Çocukların gözleri daha hızlı büyüdüğü için çocuklarda miyop daha fazla ilerler. Bir objeye uzun süre yakından bakmak gözleri bozar. Yakın alana çok fazla bakmak gerek. Çünkü Allah gözü bunun için yaratmamış. Yakın alana, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlara fazla bakmak göz küresinin uzamasına bu da miyopiye sebep oluyor” dedi.

Gelecekteki miyopi vakalarının yüzde 10’unu körlüğe kadar gidebilen çok yüksek dereceli miyopların oluşturacağını belirten Köksal “Çok yüksek miyoplarda da özellikle retina yırtılması gibi rahatsızlıklar çok sık görülüyor. Tedavi edilmeyen retina dekolmanı kör bırakabilir” uyarısını yaptı.

TEDAVİ EDEN GÖZLÜKLER

Bugüne kadar ki gözlük camlarının takıldığı sürece oluşmuş göz kusurlarını düzelten ürünler olduğunu belirten Köksal “Bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı. İlk defa göz kusurlarını henüz yavaşlatan ve hatta bazı hastalara durduran gözlük camları geliştirildi. Artık miyopi riski altındaki çocukların gözlerindeki bozulmayı yavaşlatacak MyoCare camlar kullanılmaya başlandı. Bu camlarla miyopinin ilerlemesi ciddi oranda engellenebiliyor” dedi.

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NUMARALI GÖZLÜKTE İŞPORTA TEHLİKESİ

Özellikle yakın gözlük kullanan birçok kişinin işportadan, tezgâhtan ezbere gözlük satın aldığını bu durumun göz numarasını artırdığına dikkat çeken Köksal “Yakın gözlük sadece daha iyi görmeyi sağlamaz, aynı zamanda odaklanmayı da sağlamalıdır. Bu yüzden gözlükler göz doktorunun hassas ölçümü ile alınan numaralara göre özel olarak seçilir. Hem cam hem de çerçeve seçiminin doğru olması ve gözün odaklanması gerekir. İşportadan aldığınız herhangi bir gözlük bunu sağlayamaz. Gözünüze göre yapılmamış, odaksız gözlük, baş ağrısı, mide bulantısı yapar. Uzun dönemde de gözü daha da bozarak numarasının artmasına sebep olur” şeklinde konuştu.

GÖZLERİMİZİ NASIL KORUYACAĞIZ?

>>Miyopideki artışın en önemli sebebi dijital ekranlar. Hem kendimizin hem de çocukların ekrana baktıkları süreyi mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışalım.

>> Miyopi ile savaşmak için ister spor olsun, isterse oyun, çocukların uzağa bakan aktiviteler yapmasını sağlayalım.

>> Çocukları mutlaka göz muayenesine götürelim.

>> Ekrana çok bakıyorsanız sık sık başınızı kaldırıp uzun süre uzağa bakın.