Yanlış beslenme kalp durmasına yol açabilir! Diyaliz hastaları risk altında

Özellikle yaz aylarında hemodiyaliz hastalarının artan meyve, sebze ve su tüketimi kalpte ritim bozukluğu, nefes darlığı, kaslarda güçsüzlük ve kalp durması gibi tehlikeli durumları beraberinde getirebiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hemodiyaliz hastalarında su tüketiminin yaz- kış kontrollü olması gerektiği uyarısını yapan Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın “Özellikle idrar çıkışı olmayan veya azalan hemodiyaliz hastaları yaz aylarında sıcaklıkların ve dolaylı olarak terleme miktarının artması, su ihtiyacında da artışa neden olur. Genellikle ihtiyaçtan daha fazla sıvı alınır ve iki diyaliz seansı arasında olması gerekenden daha fazla kilo ile diyalize girilir. Bu durum, vücutta ödem, yüksek tansiyon ve kalp sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kış aylarında ise su tüketimi daha kontrollü olmalı, ancak yine de vücuda yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Kışın hastaların su tüketimini ayarlamaları yaza göre çok daha kolaydır” dedi.

Yaz meyvelerinin tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Aydın “Özellikle kavun, kayısı, şeftali, nektarin gibi sarı – turuncu meyveler ve yeşilliklerin aşırı tüketimi, hayati durumu tehlikeye sokacak bazı sonuçlar doğrulabilir” değerlendirmesini yaptı.