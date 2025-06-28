Hedef 10 milyar dolar! Şifa arayanların adresi Türkiye

Türkiye’nin sağlık turizminde küresel marka olma hedefi, 15 stratejik dernek ve 1.000’e yakın akademik uzmanın yer aldığı Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında güçleniyor.

Türkiye’nin sağlık turizmi gelirlerinin önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceğini söyleyen Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay “2025 yılı itibarıyla 3,5 milyar doları aşan bir gelir elde edilen bu alanda, önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşacağımıza inanıyoruz. Sadece tedavi odaklı değil; eğitim, hijyen, sigorta, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda da entegre bir kalkınma modeliyle ilerliyoruz” dedi.