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2 paket sigara için kasiyeri defalarca bıçakladılar... Bodrum'da kan donduran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 paket sigara için kasiyeri defalarca bıçakladılar... Bodrum&#039;da kan donduran olay
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da korkunç bir olay yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunda ücret ödemeden sigara almak isteyen iki şahıs, kendilerine karşı çıkan kasiyeri darp etti, ardından bıçakla yaraladı.

Korkunç olay, Bodrum'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan M.A.T. ve M.T.T., market bölümünde kasiyer olarak görev yapan E.K.’den sigara istedi. Şahısların "parasını sonra veririz" diyerek sigara istemesi üzerine E.K., ödeme yapılmadan satış yapamayacağını söyledi.

2 paket sigara için kasiyeri defalarca bıçakladılar... Bodrum'da kan donduran olay - 1. Resim

2 PAKET SİGARA İÇİN YAPMADIKLARI KALMADI

Bunun üzerine iki şüpheli, kasiyere tehdit ve hakaretler savurarak saldırdı. Arbede sırasında M.T.T., elindeki bıçakla E.K.’yi her iki bacağından yaraladı. Saldırganlar, ücret ödemeden iki paket sigara alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşanan dehşet anları istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların kasiyere yöneldiği, darp ve bıçaklama anları yer aldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı hızlıca çözüme kavuşturdu. Görüntüleri inceleyen polisler, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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