Canım sürekli tatlı çekiyor diyorsanız... Tatlı krizini yenmenin 7 yolu

Durduk yerde canınız ille de tatlı mı çekiyor? Uzmanlar sürekli canın tatlı istemesinin altında henüz teşhis edilmemiş diyabet hastalığının ilk belirtileri olabileceğine işaret ediyor. İşte "canım sürekli tatlı çekiyor" diyenler için tatlı krizini yenmenin 7 yolu...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bazen yemek sonrası bazen de durduk yerde canınız ille de tatlı mı çekiyor? Üstelik son zamanlarda bu bir alışkanlık hâline mi dönüştü?

Tatlı isteğinin bazen henüz teşhis edilememiş diyabet hastalığının ilk belirtilerinden biri olabileceğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Nur Erdoğan “Bu nedenle düzenli kan testi yaptırmak; vücudumuzdaki hastalıkları öğrenmek ya da eksikliğini yaşadığımız vitamin ve mineral eksikliklerini tespit etmek açısından çok kıymetlidir. Eğer tatlı isteğinin altında ciddi bir sağlık problemi yatmıyorsa günlük hayat alışkanlıklarınızda bazı basit ama etkili değişiklikler yaparak tatlı krizini önleyebilirsiniz” diyor.

5 SAATTEN AZ UYUYAN DAHA ÇOK ŞEKER TÜKETİYOR

Yapılan çalışmalar 5 saat ve daha az uyumayı şekerli içecek tüketimiyle ilişkili buluyor. Çünkü uykusuz kalınca günlük enerjimiz düşüyor ve onu toplamak için sürekli atıştırmalık tüketiyoruz.

İşte tatlı krizini yenmenin yolları:

1. Canınız tatlı çektiğinde mevsim meyvesi ile tatlandıracağınız bir kâse yoğurt tercih edin.

2. Mutlaka ara öğün yapın: Uzun süreli açlıklarda kan şekeri düşer ve bu vücutta tatlı isteği şeklinde algılanabilir.

3. Yeterince su içmeyi ihmal etmeyin: Beyinde susama ve acıkma aynı yerden kontrol edilir. Bu nedenle bazen susuzluk hissi, açlık veya tatlı isteğiyle karıştırılabilir.

4. Basit karbonhidrattan uzaklaşın: Beslenmenizde beyaz un ve şeker gibi basit karbonhidratlar yerine tam buğday, sebze, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratları tercih ederek kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlayabilirsiniz.

5. Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın: Tatlı isteği bazen henüz teşhis almadığımız diyabet hastalığının ilk belirtilerinden de olabilir.

6. Posalı besinler tüketin: Kan şekerinin ani yükselmelerini de engelleyerek hep aynı seviyelerde olmasını ve tatlı isteğini engellemeye yardımcı olur.

7. Çay ve kahve yerine bitki çayını tercih edin: Çay ve kahve gibi alışkanlıklar tatlı atıştırmalıkları hatırlatır.