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Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu
Squid Game, Netflix, Amerika, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm zamanların en çok izlenen filmi Squid Game dizisini David Fincher, Amerikan versiyonunu ekrana taşımaya hazırlanıyor. Yapımda, sevilen oyuncu Cate Blanchett de olacağı bilgisi verildi. Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? İşte çekim tarihi...

Netflix’in en başarılı yapımlarından olan ve global ölçekte ses getiren Squid Game, üçüncü sezonuyla sona erdi. Heyecan dolu bölümleri büyük ses getirdi ve her karakter ayrı ayrı çok sevildi.

Uzun süredir gündeme gelen Squid Game: America için adımlar atılmaya başlandı. David Fincher'ın yöneteceği dizi hakkında detaylar şekil almaya başladı. Çekimlerin ise Los Angeles’ta yapılacağı belli oldu. Peki, Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? İşte tüm ayrıntılar..

Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu - 1. Resim

SQUİD GAME AMERİKA NE ZAMAN ÇIKACAK? 

Güney Kore yapımı distopik, hayatta kalma, gerilim ve aksiyon türünde bir televizyon dizisi olan Squid Game 456 oyuncunun, ölümcül çocuk oyunlarıyla hayatta kalma mücadelesi konu ediniyor. Son zamanların en çok izlenen dizisi Squid Game, 3.sezonuyla 4 yılık serüvenini tamamlamış oldu. 

Netflix Squid Game'ye tamamiyle veda etmiyor. Bir sonraki projesi için hazırlıklarına başladı. Bir süredir gündemde olan Squid Game Amerika için çok yakında çekimlere başlayacağına dair bilgi verildi. 

Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu - 2. Resim

Dövüş Kulübü, Se7en gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen David Fincher'ın Amerika'da geçen bir Squid Game dizisi hazırlıyor. Çekimler için ise çok yakında kamera karşısına geçileceği belirtildi. 

Whats on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America çekimlerine Aralık ayında başlanacak. 

Squid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu - 3. Resim

Squid Game: America, Los Angeles'ta geçecektir.  Ünlü oyuncu Cate Blanchett'ın Squid Game'in 3. sezonunda kısa bir süre görülmesi de Squid Game: America'nın temellerini attı.

Blanchett'ın Amerikan versiyonunda rol alıp almayacağı henüz belli değildir. Squid Game: America dizisinin ne zaman yayınlanacağı da şu an için kesinleşmemiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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