KPSS 2026 merkezi atama takvimi! 2026-KPSS/2 tercihleri ne zaman alınacak?
Memur adaylarının katılım sağladığı KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2026 oturumları ardından gözler merkezi atama takvimine çevrildi. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında atama tercihleri başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2026-KPSS/2 tercihleri ne zaman alınacak?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 KPSS merkezi yerleştirme takvimi yeniden gündeme geldi. Yılın ilk merkezi yerleştirmesinin ardından ikinci yerleştirme için tercihler aralık ayında alınacak. Adayların, ÖSYM’nin belirlediği süre içinde tercihlerini tamamlaması gerekiyor.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan merkezi atama takvimi doğrultusunda KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercih ekranı açıldıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecek.
MERKEZİ ATAMALAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.