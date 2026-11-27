Galatasaray'da Victor Osimhen'in son durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde merak ediliyor. Sol dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcünün tedavi süreci devam ederken derbi öncesinde sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı değerlendirme önem taşıyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı, derbide ilk 11'de olacak mı?

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında 1-0'lık galibiyet elde eden sarı-kırmızılılarda, son üç karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen'in sahalara dönüş sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, 25 Kasım Çarşamba günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen'in derbiye yetişmesi için yürütülen çalışmalar da devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Nijeryalı futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kulübün sağlık ekibi, derbi öncesinde Osimhen'in fiziksel durumunu değerlendirecek. Buruk, Aston Villa karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş maçında oynayabilecek duruma gelebileceğini belirtmişti. Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceği ve sahada ne kadar süre kalabileceği, yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Osimhen’in son durumu

OSİMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İLK 11'DE OLACAK MI?

Osimhen'in Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz belli olmadı. Nijeryalı futbolcunun maçta görev alıp almayacağına teknik heyet ve sağlık ekibinin değerlendirmelerinin ardından karar verilecek.

OSİMHEN'İN SON DURUMU

Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği bildirildi. Nijeryalı santrfor, 7 Kasım 2026 tarihinde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun tedavisinin sağlık ekibinin kontrolünde sürdürüleceğini duyurdu.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Derbi öncesi Osimhen’in son durumu

Geçirdiği operasyonun ardından Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyen Osimhen'in Beşiktaş derbisiyle sahalara dönme ihtimali bulunuyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmada görev alan Nijeryalı santrfor, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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