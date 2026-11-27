Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncellendi. Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrilmişti. ÖSYM, 27 Kasım tarihli duyurusunda 2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalarının erişime açıldığını bildirdi. 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖSYM duyurdu... 2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanlarına göre sınava giren diğer adaylar arasında kaçıncı sırada olduklarını görmelerine imkân tanıyor. Bilgilendirme amacıyla sunulan bu hizmetin yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor.

Adaylar, ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" sayfasında önce sıralamalarını görmek istedikleri puan türünü seçiyor, ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretliyor. "Hesapla" butonuna tıkladıklarında seçtikleri alanlardaki adaylar arasında kaçıncı sırada olduklarını görebiliyor.

LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE SIRALAMALAR PAYLAŞILMIŞTI

Branş bazında sıralamalar, sınav sonuçlarının açıklanmasından lisans düzeyinde 28 gün sonra, ön lisans düzeyinde ise 13 gün sonra yayımlanmıştı.

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