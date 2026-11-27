BİM aktüel ürünler 27 Kasım 2026 kataloğunda yer alan ürünler bugün raflardaki yerini aldı. Kasım ayının son cuma kampanyası kapsamında ev tekstilinden mutfak gereçlerine, giyim ürünlerinden ev düzenleyicilerine kadar pek çok kategoride ürün satışa sunuldu.

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BİM marketlerin her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu yenilendi. 27 Kasım Cuma günü başlayan kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler tüketicilerle buluştu. Alışveriş öncesinde ürünleri ve fiyatlarını incelemek isteyenler için 27 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunu derledik.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 27 KASIM 2026 KATALOĞU

BİM aktüel ürünler 27 Kasım kataloğu satışta! Bim’de bu cuma neler var?

6'lı Gravürlü Cam Kahve Bardağı 140 ml – 149 TL

6'lı Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml – 199 TL

Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 23 cm – 45 TL

Gold Metal Lokumluk 7 cm – 17 TL

2'li Kahve Sunumluğu 14 cm – 17 TL

Desenli Cam Su Bardağı 3'lü – 179 TL

Desenli Yuvarlak Çerezlik 4'lü – 199 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 330 ml – 55 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm – 379 TL

Baton Kek Kalıbı 25 cm – 229 TL

Cam Kupa 270 cc – 45 TL

Çay Bardağı 6'lı – 149 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm – 259 TL

Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik – 279 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti – 459 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü – 119 TL

Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı – 189 TL

Altın Rimli Cam Kase 3'lü – 119 TL

Cam Saklama Kabı 3'lü – 109 TL

Kahve Bardağı 500 ml – 25 TL

BİM aktüel ürünler 27 Kasım kataloğu satışta! Bim’de bu cuma neler var?

Karnıyarık Tencere 26 cm – 1.150 TL

Derin Tencere 20 cm – 899 TL

Çelik Sahan Seti 3'lü – 1.550 TL

Meyve Bıçağı 3'lü – 125 TL

Sebze Bıçağı Çeşitleri 4'lü – 75 TL

Soyacak Çeşitleri – 169 TL

Saklama Kabı 4,5 L – 119 TL

Saklama Kabı 3 L – 99 TL

Hasır Örme Peçetelik – 129 TL

Hasır Örgü Organizer – 259 TL

Sini 50 cm – 229 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm – 249 TL

Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu – 109 TL

Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri – 59 TL

Renkli Saklama Kabı Seti 7'li – 169 TL

Renkli Gravürlü Cam Vazo Çeşitleri – 109 TL

Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk 500 ml – 75 TL

Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti 4'lü – 65 TL

Sıcak Su Torbası – 169 TL

Toka Çeşitleri – 75 TL

BİM aktüel ürünler 27 Kasım kataloğu satışta! Bim’de bu cuma neler var?

Mega Kutulu Hurç 60x40x30 cm – 159 TL

Baza Kutulu Hurç 50x40x19 cm – 139 TL

Kulplu Pencereli Maxi Hurç – 69 TL

Kulplu Pencereli Mega Hurç – 85 TL

Mega Hurç – 109 TL

Maxi Hurç – 85 TL

Mini Hurç – 65 TL

Kulplu Midi Hurç – 59 TL

Raf Organizer – 89 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici – 169 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 129 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 59 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici – 99 TL

8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı – 129 TL

BİM aktüel ürünler 27 Kasım kataloğu satışta! Bim’de bu cuma neler var?

Favori Batik Yumak 3'lü – 159 TL

Angora Yumak 2'li – 115 TL

Deluxia Yumak 2'li – 115 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 395 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 299 TL

Ayak Havlusu – 199 TL

Yüz Havlusu – 199 TL

Desenli Çocuk Külotlu Çorap – 79 TL

Kadın Havlu Çorap Çeşitleri – 32 TL

Seyahat Çantası – 249 TL

Sarı Çizme – 299 TL

Hobi Seti – 119 TL

El Havlusu – 125 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 379 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 95 TL

Kadın Termal Tayt – 259 TL

Havlu Saç Bonesi – 69 TL

Kadın Ribanalı Atlet – 79 TL

Kadın / Erkek Soket Çorap 7'li – 129 TL

Kadın Ev Patiği – 69 TL

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