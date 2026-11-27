BİM aktüel ürünler 27 Kasım kataloğu satışta! BİM’de bu cuma neler var?
BİM aktüel ürünler 27 Kasım 2026 kataloğunda yer alan ürünler bugün raflardaki yerini aldı. Kasım ayının son cuma kampanyası kapsamında ev tekstilinden mutfak gereçlerine, giyim ürünlerinden ev düzenleyicilerine kadar pek çok kategoride ürün satışa sunuldu.
BİM marketlerin her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu yenilendi. 27 Kasım Cuma günü başlayan kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler tüketicilerle buluştu. Alışveriş öncesinde ürünleri ve fiyatlarını incelemek isteyenler için 27 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunu derledik.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 27 KASIM 2026 KATALOĞU
6'lı Gravürlü Cam Kahve Bardağı 140 ml – 149 TL
6'lı Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml – 199 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 23 cm – 45 TL
Gold Metal Lokumluk 7 cm – 17 TL
2'li Kahve Sunumluğu 14 cm – 17 TL
Desenli Cam Su Bardağı 3'lü – 179 TL
Desenli Yuvarlak Çerezlik 4'lü – 199 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi 330 ml – 55 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm – 379 TL
Baton Kek Kalıbı 25 cm – 229 TL
Cam Kupa 270 cc – 45 TL
Çay Bardağı 6'lı – 149 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm – 259 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik – 279 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti – 459 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü – 119 TL
Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı – 189 TL
Altın Rimli Cam Kase 3'lü – 119 TL
Cam Saklama Kabı 3'lü – 109 TL
Kahve Bardağı 500 ml – 25 TL
Karnıyarık Tencere 26 cm – 1.150 TL
Derin Tencere 20 cm – 899 TL
Çelik Sahan Seti 3'lü – 1.550 TL
Meyve Bıçağı 3'lü – 125 TL
Sebze Bıçağı Çeşitleri 4'lü – 75 TL
Soyacak Çeşitleri – 169 TL
Saklama Kabı 4,5 L – 119 TL
Saklama Kabı 3 L – 99 TL
Hasır Örme Peçetelik – 129 TL
Hasır Örgü Organizer – 259 TL
Sini 50 cm – 229 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm – 249 TL
Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu – 109 TL
Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri – 59 TL
Renkli Saklama Kabı Seti 7'li – 169 TL
Renkli Gravürlü Cam Vazo Çeşitleri – 109 TL
Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk 500 ml – 75 TL
Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti 4'lü – 65 TL
Sıcak Su Torbası – 169 TL
Toka Çeşitleri – 75 TL
Mega Kutulu Hurç 60x40x30 cm – 159 TL
Baza Kutulu Hurç 50x40x19 cm – 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç – 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç – 85 TL
Mega Hurç – 109 TL
Maxi Hurç – 85 TL
Mini Hurç – 65 TL
Kulplu Midi Hurç – 59 TL
Raf Organizer – 89 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici – 169 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 129 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici – 59 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici – 99 TL
8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı – 129 TL
Favori Batik Yumak 3'lü – 159 TL
Angora Yumak 2'li – 115 TL
Deluxia Yumak 2'li – 115 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 395 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 299 TL
Ayak Havlusu – 199 TL
Yüz Havlusu – 199 TL
Desenli Çocuk Külotlu Çorap – 79 TL
Kadın Havlu Çorap Çeşitleri – 32 TL
Seyahat Çantası – 249 TL
Sarı Çizme – 299 TL
Hobi Seti – 119 TL
El Havlusu – 125 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 379 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 95 TL
Kadın Termal Tayt – 259 TL
Havlu Saç Bonesi – 69 TL
Kadın Ribanalı Atlet – 79 TL
Kadın / Erkek Soket Çorap 7'li – 129 TL
Kadın Ev Patiği – 69 TL