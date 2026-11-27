MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci eleme adayı, 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. Fransız mutfağından lezzetlerin hazırlandığı son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması gerçekleştirildi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in belirlediği menüyü hazırlamak için mutfağa girdi. Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden tezgah başına geçerken gecenin sonunda eleme potasına bir isim daha eklendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme oylaması yapıldı. Takım oyununda mağlup olan mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmaya çalıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen takım oylaması sonucunda MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı Ayşe oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ise kırmızı takımda yer alan Bahar eleme potasına gönderilmişti. Ayşe'nin de eleme adayları arasına katılmasıyla birlikte bu hafta potaya giren yarışmacı sayısı ikiye yükseldi. Haftanın kalan dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme gecesinde yarışacak diğer iki yarışmacı belirlenecek.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? (26 Kasım 2026)

MasterChef haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı: Bahar

2. eleme adayı: Ayşe

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Fransız mutfağına ait yedi farklı yemek hazırlamaları istendi. Sürenin sona ermesinin ardından hazırlanan tabakları değerlendiren jüri üyeleri ortak kararlarını açıkladı. 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu Eyyüp Can kaptanlığındaki kırmızı takım kazandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? (26 Kasım 2026)

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları ise siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından Şadi ve Muhammed son ikiye kalan isimler oldu. Rakibine üstünlük sağlayan Muhammed, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu.

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