Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hayata geçirildi. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada farklı büyüklüklerde daireler yer alırken projelerin konumları ve ödeme koşulları merak ediliyor.

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul'daki yeni konut projelerini kapsayan ödeme modelinin ayrıntılarını açıkladı. Farklı konut tiplerinin yer aldığı kampanyada taksit başlangıç tarihi, vade seçenekleri ve ödeme artışlarına ilişkin uygulanacak koşullar da belirlendi.

EMLAK KONUT İLK ADIM ÖDEME SİSTEMİ HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?

Emlak Konut GYO tarafından 26 Kasım 2026 tarihinde duyurulan İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul'da satışa sunulan dört yeni konut projesini kapsıyor. Kampanya kapsamında Emlak Konut Gölyaka Evleri, Yenişehir Gardenya Evleri, Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerinde farklı ödeme seçenekleriyle konut satışı gerçekleştirilecek. Projelerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra dubleks ve bahçe katı konut seçenekleri de bulunuyor.

Kampanya kapsamında konut bedelinin yüzde 5'i peşin ödenirken kalan tutar için 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Aylık taksitlerin 55 bin TL'den başladığı ödeme sisteminde ilk taksitler Ocak 2027'de ödenecek. TÜFE endeksli olarak hazırlanan ödeme modelinde altı ayda bir yapılacak güncellemelerde artış oranı en fazla yüzde 18 olacak. İlk TÜFE güncellemesi ise Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek.

Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi hangi projelerde geçerli? İşte konutların bulunduğu ilçeler

EMLAK KONUT EVLERİ NEREDE, HANG İLÇELERDE VAR?

Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi kapsamında satışa sunulan konut projeleri İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunuyor. Avcılar, Arnavutköy ve Esenler ilçelerindeki projeleri kapsayan kampanyada Avcılar ve Arnavutköy'de birer, Esenler'de ise iki konut projesi yer alıyor.

31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört proje arasından konut tercihinde bulunabilecek. Dairelerin satış fiyatları, konut tipi ve ödeme planlarına ilişkin ayrıntılara Emlak Konut'un resmi satış platformundan ulaşılabilecek.

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