Kar soğuğu bazı illerde etkisini sürdürürken, Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 derece ile Ardahan'da ölçüldü. İşte ilk üçte yer alan diğer iller…