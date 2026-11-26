Türkiye’nin en soğuk yeri! Termometreler eksi 16,9 dereceyi gösterdi
Kar soğuğu bazı illerde etkisini sürdürürken, Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 derece ile Ardahan'da ölçüldü. İşte ilk üçte yer alan diğer iller…
Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye’yi henüz terk etmezken, Türkiye'nin en soğuk yerleri de belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 derece ile Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde ölçüldü.
TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ
MGM tarafından paylaşılan "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" raporuna göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri ve ölçüm noktası Ardahan oldu.
EKSİ 16,9’U GÖRDÜ
Ardahan Merkez'e bağlı Yalnızçam Kayak Merkezi'nde termometreler gece saatlerinde eksi 16,9 dereceyi gösterirken, burayı eksi 16,2 derece ile Bayburt Merkez'e bağlı Yaylalar Köyü takip etti.
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi ve Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası ise eksi 16,1 derece ile gecenin en soğuk üçüncü noktaları olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler ise şöyle sıralandı:
|İl
|İlçe / İstasyon
|En Düşük Sıcaklık (°C)
|Ardahan
|Merkez / Yalnızçam Kayak Merkezi
|-16,9
|Bayburt
|Merkez / Yaylalar Köyü
|-16,2
|Erzurum
|Palandöken / Doğu Anadolu Gözlemevi
|-16,1
|Rize
|İkizdere / Ovit
|-16,1
|Bayburt
|Merkez / Kop Kayak Merkezi
|-15,2
|Erzurum
|Çat
|-15,2
|Ardahan
|Göle
|-14,9
|Bayburt
|Demirözü / Beşpınar Köyü
|-14,9
|Erzurum
|İspir / Ulutaş
|-14,8
|Sivas
|İmranlı
|-14,7