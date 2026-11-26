Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, 500 bin sosyal konutta son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca, "Eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. Güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 500 bin sosyal konutta son durumu paylaşarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıkladı! 500 bin sosyal konutta son durum

"106 BİN 914 KONUTUMUZUN YAPIMINA BAŞLADIK"

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin, "106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK"

İzmir Körfezi ile ilgili çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. Güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz." dedi.

İzmir Körfezi

DOA SİSTEMİ

Bakan Kurum, "Ekim ayı itibarıyla; depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık." şeklinde konuştu.

BAKANLIĞIN 2027 YILI BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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