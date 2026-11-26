Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, kasasını doldurmayı başardı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Shakhtar Donetsk'le Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi, 56'ncı dakikada galibiyet golünü kaydetti. Sarı-lacivertliler, 1-0'lık skorla Devler Ligi'nde üst üste ikinci defa kazandı ve puanını 8'e yükseltti. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi karşısında aldığı galibiyet sonucu temsilcimizin geliri de güncellendi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçlarında sırasıyla LASK (deplasman), Villarreal ve Atletico Madrid'le (deplasman) karşılaşacak.

TOPLAM GELİR 24,2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını geçip lig etabında mücadele ettiği için 18.62 milyon euro (yaklaşık 1 milyar TL) "katılım payı"nı kasasına koydu. Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği ödül yönetmeliğine göre galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik başına 700 bin euro kazandı.

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 2 galibiyetle 4.2 milyon euro, 2 beraberlikle 1.4 euroyu kasasına koydu. "Performans bonusu" kaleminde geride kalan 5 haftada kazanılan 5.6 milyon euro ile birlikte sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki geliri 24 milyon 220 bin euro (yaklaşık 1 milyar 342 milyon TL) oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 5'ici hafta maçlarının ardından Fenerbahçe, 8 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

SON 16 TURU 11 MİLYON EURO

Temsilcimiz, son 16 play-off turuna kalması halinde 1 milyon euro, son 16 turuna adını yazdırması durumunda ise 11 milyon euro (yaklaşık 610 milyon TL) daha elde edecek.

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