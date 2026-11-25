Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekip, 5 puanla 22. sırada yer alıyor. Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Shakhtar ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Mücadele öncesinde takımların 11'leri netleşti.

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Henrique, Matvienko, Bondar, Marlon Gomes, Ocheretko, Nazaryna, Alisson, Newerton, Lassina Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Archie Brown, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Kerem, Vedat.

TEMSİLCİMİZ 5 PUANDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 24. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE, 311. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin Londra kentinde karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı lacivertliler geride kalan 310 karşılaşmada 123 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 yenilgi aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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