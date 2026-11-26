Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Arda Turan'ın ekibini deviren sarı-lacivertli ekibin galibiyeti, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde Liverpool'un ardından Ukrayna ekibini de yenerek puanını 8'e yükselten sarı-lacivertlileri manşetlere taşıyan Avrupa basını, galibiyet golünü atan deneyimli santrfor Vedat Muriqi'yi ön plana çıkardı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 8 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

SON 16 TURU HESABI

İspanyol spor gazetesi Marca'daki haberde, “Muriqi, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Türkler, Liverpool karşısında aldıkları galibiyetin avantajını kullanarak son 16 turuna yükselme hayalini kuruyorlar” ifadeleri yer aldı.

İngiliz haber kuruluşu BBC, zorlu mücadeleyi, "Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, geçici teknik direktör Dirk Kuyt yönetiminde son maçta Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici 3 puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ise bu sezon turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı" şeklinde okurlarına aktardı.

"BU CİDDİ BİR KRİZ"

Ukrayna basınından Sport UA, "Bu, ciddi bir kriz gibi görünüyor. Shakhtar, Fenerbahçe'ye yenildi” başlığını kullanırken; maça ilişkin, "Shakhtar Donetsk'in bu yılki UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki oldukça iyi başlangıcı, Inter ve Sporting'e karşı aldığı iki ufak mağlubiyetle acımasız bir gerçekliğe dönüştü. Turnuva tablosunda ilk 24'te yer alma mücadelesinde doğrudan bir rakip olan Fenerbahçe ile oynanan maç, Shakhtar için belirleyici oldu. Fenerbahçe, Arda Turan'ın takımının gerçek bir ev sahibi desteğine sahip olmamasından faydalandı. Bu nedenle Londra'daki maç, İstanbul'daki olağan atmosferden pek farklı değildi" değerlendirmesini yaptı.

Verdat Muriqi, 20 maçta 10 golattı ve 2 asist yaptı.

"İPTAL EDİLEN GOLÜN TELAFİSİNİ YAPTI"

İspanyol gazetesi AS, maçın ardından, "Muriqi iki defa affetmez. Kosovalı oyuncu, iptal edilen golünün telafisini yaparak Fenerbahçe'ye Shakhtar karşısında kritik bir galibiyet kazandırdı ve Shakhtar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı” ifadelerine yer verdi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan

"MURIQI GALİBİYETİ GETİRDİ"

Mundo Deportivo, Stamford Bridge Stadı'ndaki 90 dakikayı, "Muriqi, Shakhtar'ı devirerek Fenerbahçe'ye üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Kosovalı oyuncunun ikinci yarıda attığı gol, Türk takımının çekişmeli geçen maçta 3 puanı alması için yeterli oldu” şeklinde yorumladı.

İtalyan spor sitesi Tuttomercato, Vedat Muriqi'yi ön plana taşıyıp, “Muriqi yine önemli bir gol attı, Fenerbahçe tekrar kazandı. Kosovalı forvet gol atmaya ve takımını lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşımaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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