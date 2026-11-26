UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 kazanarak, lig etabının tamamlanmasına 3 maç kala puanını 8'e yükseltti.

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Stamford Bridge Stadı'nda oynanan Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte tarihte ilk defa 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

TARİHİ GALİBİYET

Sarı-lacivertli takımın başında ilk Devler Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı 1-0 galip geldi.

Arda Turan - Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olan Emre Belözoğlu, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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