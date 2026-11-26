2027 yılbaşı tatili için takvim netleşti. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki çalışma düzeni, okulların durumu ve yılbaşı tatilinin süresi merak ediliyor. Yılbaşı için seyahat ve tatil planı yapan vatandaşlar, resmi tatil takvimini araştırıyor.

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2026 yılının sona ermesine sayılı haftalar kala kamu kurumlarında, özel sektörde ve eğitim kurumlarında yılbaşı mesaisinin nasıl uygulanacağı önem kazandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirlenen resmi tatil günleri ile hafta sonunun hangi tarihlere denk geldiği, yeni yıl tatilinin süresini de belirliyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de resmi tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirleniyor. Yılın son günü olan 31 Aralık, kanunda belirtilen genel tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2026 Perşembe günü yarım gün veya tam gün resmi tatil olmayacak. Kamu kurumlarında ve normal çalışma düzenine sahip özel sektör iş yerlerinde mesai devam edecek.

31 Aralık'ta okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal ders programına göre sürdürülecek. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kurumları da olağan çalışma saatlerinde hizmet verecek. Özel sektör iş yerlerinde ise işverenin kararı doğrultusunda çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek veya çalışanlara izin verilebilecek.

31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatilinin süresi

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un ikinci maddesi uyarınca yılın ilk günü, genel tatil kapsamında değerlendiriliyor. Buna göre 1 Ocak 2027 Cuma günü resmi tatil olacak. Yeni yılın ilk gününde kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

Resmi tatil boyunca acil sağlık hizmetleri ve kesintisiz yürütülmesi gereken kamu hizmetleri devam edecek. Özel sektörde ise çalışma düzeni, iş yerinin faaliyet alanına ve çalışanların iş sözleşmelerine göre farklılık gösterebilecek. Hafta sonu tatilinin ardından kamu kurumlarında mesai ve okullarda eğitim 4 Ocak 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2027 yılında yılbaşının cuma gününe denk gelmesi, hafta sonu tatiliyle birlikte üç günlük bir tatil imkanı sağlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri olmak üzere yılbaşı tatili, hafta sonu çalışmayanlar için toplam üç gün sürecek. Öğrenciler ve hafta içi mesai yapan kamu çalışanları da üç günlük aranın ardından normal programlarına dönecek.

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