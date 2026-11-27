Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının açılış karşılaşması olacak. Ligde son iki maçından galibiyetle ayrılan iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın başlangıç saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Alfred Schreuder'in çalıştırdığı Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karadeniz ekibi iç sahada üst üste ikinci galibiyetini almak için mücadele ederken İstanbul temsilcisi ise puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, Rize'de karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 10. sırada giren Karadeniz ekibi, son iç saha karşılaşmasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etmişti.

Kasımpaşa ise teknik direktör Alfred Schreuder yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazandı. Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan İstanbul temsilcisi, 13. haftaya beşinci sırada girdi. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayın bilgileri

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de son iki haftayı galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa'nın mücadelesi, ligin 13. haftasının açılış karşılaşmalarından biri olacak. İki takım arasında oynanacak müsabakanın canlı yayın bilgileri, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun programında yer aldı. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala