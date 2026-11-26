Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung arasında 3 Kasım'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Seul yönetimi, Türkiye ile stratejik iş birliğini genişletmek için harekete geçti. Güney Koreli üst düzey yetkili Park Hyung-chul, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Sinop nükleer santral projesinin yanı sıra İzmir'deki çevre yolu projesini de masaya yatırdı.

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Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer enerji, savunma, ulaştırma ve teknoloji alanlarında yeni iş birlikleri için diplomatik temaslar hız kazandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa işlerinden sorumlu Genel Müdürü Park Hyung-chul, hafta başında Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma bakanlıklarından yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 70'İNCİ YIL HAZIRLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik İşleri Genel Müdürü Korkut Güngen ile bir araya gelen Park, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027'de kutlanacak 70'inci yıl dönümü öncesinde enerji, bilim, teknoloji, altyapı ve savunma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Güngen ise nükleer enerji, savunma, ticaret, yatırım ve yeni güvenlik konularında iş birliğinin artırılması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ İÇİN DESTEK İSTEDİLER

Park, Enerji Bakanlığı'nda nükleer enerjiden sorumlu Genel Müdür Salih Sarı ile yaptığı görüşmede Sinop'ta kurulması planlanan nükleer güç santraline yönelik ön fizibilite çalışmasının tamamlanması için destek istedi.

Sarı, Türkiye'nin söz konusu projede Güney Kore ile iş birliğine büyük önem verdiğini söyledi. Sarı ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi temennisinde bulundu.

GÜNEY KORE'NİN GÖZÜ İZMİR'DEKİ PROJEDE

Güney Koreli yetkilinin Ankara'daki temaslarında ulaştırma yatırımları da ele alındı.

Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Aziz Aksu ile görüşen Park, İzmir Kuzeydoğu Çevre Yolu Projesi ile ilgilenen Güney Koreli şirketlere destek verilmesini talep etti.

Park ayrıca üçüncü ülkelerde yürütülebilecek ortak projeleri de kapsayan ulaştırma altyapısı iş birliği için mutabakat zaptının en kısa sürede imzalanması çağrısında bulundu.

ERDOĞAN İLE LEE MUTABIK KALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, 3 Kasım'da gerçekleştirdikleri zirvede nükleer enerji, savunma ve altyapı gibi stratejik sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki lider, yapay zeka ve biyoteknoloji başta olmak üzere geleceğin teknolojilerinde de ortak çalışmaların genişletilmesi konusunda anlaşmıştı.

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