MEB-AGS kontenjan ve puan türü listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için 65 alana ayrılan kontenjanlar ve başvurularda geçerli olacak puan türleri belirlendi. Yayımlanan listede en fazla kontenjan ayrılan öğretmenlik alanları da belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Kasım 2026 tarihinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi başvuru ve kayıt duyurusunu yayımladı. Duyuruda öğretmenlik alanlarına ayrılan kontenjanların yanı sıra MEB-AGS puan türleri, asgari başvuru puanı ve adayların yerleştirilmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin ayrıntılara yer verildi.

MEB-AGS KONTENJAN LİSTESİ 2026

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuruya esas alanlar ve kontenjan sayıları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yayımladığı duyuruda toplam 65 öğretmenlik alanına 15 bin kontenjan ayrıldı. Her alan için başvurularda kullanılacak MEB-AGS puan türü de ayrı ayrı belirtildi.

Adaylar, mezun oldukları yükseköğretim programının kaynaklık ettiği öğretmenlik alanına ve ilgili puan türüne göre başvuru yapabilecek. Birden fazla öğretmenlik alanına başvuru hakkı bulunan adaylar ise hazırlık eğitimi için yalnızca bir alan seçebilecek. Başvuru işlemleri 9-15 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

MEB-AGS kontenjan ve puan türü listesi açıklandı! Öğretmen atamalarında en çok kontenjan ayrılan 10 branş

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN 10 BRANŞ

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayına ilişkin kontenjanlar belirlendi. MEB'in yayımladığı listeye göre en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrılırken bu alanı özel eğitim ve İngilizce takip etti.

Kontenjan sayılarının yanı sıra adayların başvurularında esas alınacak MEB-AGS puan türleri de açıklandı. En fazla kontenjan ayrılan 10 öğretmenlik alanı ve ilgili puan türleri şöyle:

1. Sınıf öğretmenliği

Kontenjan: 3.976

Puan türü: MEB-AGS-P2-11

2. Özel eğitim

Kontenjan: 2.842

Puan türü: MEB-AGS-P2-18

3. İngilizce

Kontenjan: 1.101

Puan türü: MEB-AGS-P3-06

4. Rehberlik

Kontenjan: 1.059

Puan türü: MEB-AGS-P2-10

5. Din kültürü ve ahlak bilgisi

Kontenjan: 1.051

Puan türü: MEB-AGS-P2-16

6. Okul öncesi

Kontenjan: 792

Puan türü: MEB-AGS-P2-09

7. Türkçe

Kontenjan: 719

Puan türü: MEB-AGS-P2-15

8. Sosyal bilgiler

Kontenjan: 538

Puan türü: MEB-AGS-P2-12

9. Fen bilimleri

Kontenjan: 348

Puan türü: MEB-AGS-P2-04

10. İlköğretim matematik

Kontenjan: 249

Puan türü: MEB-AGS-P2-06

MEB-AGS kontenjan ve puan türü listesi açıklandı! Öğretmen atamalarında en çok kontenjan ayrılan 10 branş

MEB-AGS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında adayların başvuracakları öğretmenlik alanlarına göre farklı puan türleri hesaplanıyor. ÖSYM'nin 2026 MEB-AGS kılavuzuna göre puanlar, Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve ilgili yabancı dil sınavlarının standart puanları esas alınarak oluşturuluyor. MEB-AGS-P1, MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 olmak üzere üç temel puan grubu bulunuyor.

Öğretmenlik alanlarına göre farklılaşan puan türlerinin hesaplanmasında AGS'nin ağırlığı da değişiyor. MEB-AGS-P1 puanı yalnızca AGS sonuçları üzerinden hesaplanırken P2 puan türünde ÖABT, P3 puan türünde ise YDS veya e-YDS sonuçları değerlendirmeye alınıyor.

MEB-AGS puan türlerinin hesaplanmasında kullanılan ağırlıklar şöyle:

MEB-AGS-P1: Yüzde 100 AGS

MEB-AGS-P2: Yüzde 50 AGS, yüzde 50 ÖABT

MEB-AGS-P3: Yüzde 50 AGS, yüzde 50 YDS/e-YDS

MEB-AGS kontenjan ve puan türü listesi açıklandı! Öğretmen atamalarında en çok kontenjan ayrılan 10 branş

AGS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRLERİ HANGİ ALANLARDA GEÇERLİ?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kontenjan listesine göre ÖABT uygulanmayan birçok öğretmenlik alanında MEB-AGS-P1 puan türü kullanılacak. Felsefe, müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ile mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki birçok alanda adayların AGS üzerinden hesaplanan P1 puanları dikkate alınacak.

ÖABT uygulanan öğretmenlik alanlarında MEB-AGS-P2, yabancı dil sınavı sonuçlarıyla değerlendirme yapılan alanlarda ise MEB-AGS-P3 puan türü esas alınacak. P2 ve P3 puan türlerinin sonundaki rakamlar, adayın başvuracağı öğretmenlik alanını veya yabancı dil grubunu ifade ediyor.

AGS İLE ÖĞRETMEN ALIMINDA EN AZ KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almak isteyen öğretmen adaylarının, başvuracakları alan için belirlenen puan türüne ilişkin asgari puan şartını karşılamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Kasım 2026 başvuru ve kayıt duyurusuna göre tüm öğretmenlik alanları için asgari MEB-AGS başvuru puanı 50 olarak belirlendi. Adayların ayrıca mezuniyet ve diğer başvuru şartlarını da sağlamaları gerekecek.

AGS'den 50 ve üzeri puan almak, Milli Eğitim Akademisine doğrudan yerleşme hakkı sağlamayacak. Her öğretmenlik alanında adaylar kendi alanları için belirlenen puan türü üzerinden sıralanacak. Kontenjan kapsamında son sırada yerleşen adayın puanı, ilgili alanın yerleştirme taban puanını oluşturacak.

MEB-AGS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adayların belirlenmesinde öğretmenlik alanlarına göre MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınacak. Her alan için ayrılan kontenjan kadar asıl aday ve asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puanların eşit olması durumunda adaylar arasında bilgisayar kurası gerçekleştirilecek.

MEB-AGS kontenjan ve puan türü listesi açıklandı! Öğretmen atamalarında en çok kontenjan ayrılan 10 branş

Eğitim ve uygulama merkezlerine yapılacak yerleştirmelerde adayların puanları ve tercihleri dikkate alınacak. Birden fazla merkezde hazırlık eğitimi verilecek alanlarda adayların tercih sıralamaları değerlendirmeye alınacak. Tercih yapmayan veya tercihlerine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Asıl ve yedek adaylar 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

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