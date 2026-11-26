Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta, 9 milyon liraya satılmak üzere anlaşılan 3,5 metre uzunluğundaki timsah derisi parşömene el konuldu. Yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen ritüel özellikli tarihi eserle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen timsah derisi parşömen ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1000 YILLIK PARŞÖMEN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 1000 yıllık olduğu değerlendirilen ritüel özellikli timsah derisi parşömen bulundu.

9 MİLYON LİRAYA SATACAKLARDI

Parşömenin 9 milyon lira karşılığında satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirlendi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kaş Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKaş

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