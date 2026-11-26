Muhabirler Derneği’nin ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber 6 ödül aldı. İHA, Yılın Haber Ajansı ödülü dahil beş ödül kazanırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu 'Gündem Ankara' Yılın Haber Programı seçildi.

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Muhabirler Derneği’nin ödüllerinde İhlas Haber Ajansı ile TGRT Haber toplam 6 ödül kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), Yılın Haber Ajansı seçilirken TGRT Haber’de yayınlanan Fatih Atik ile Gündem Ankara, Yılın Haber Programı ödülüne layık görüldü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu Gündem Ankara, Yılın Haber Programı seçildi.

Muhabirler Derneği’nin ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) beş, TGRT Haber ise bir ödül aldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu Gündem Ankara, Yılın Haber Programı seçildi.

Türk Basınına Katkı ödülünü İhlas Haber Ajansı'nınAnkara Temsilcisi Behçet Aksoy İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin elinden aldı.

İHLAS HABER AJANSI’NA BEŞ ÖDÜL

Yılın Haber Ajansı seçilen İHA’nın Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy, Türk Basınına Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.

Ahmet Faruk Sarıkoç Yılın Foto Muhabiri, Gürkan Sayın ise Yılın Haber Kameramanı seçildi.

Yılına Haber Ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı adına, İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den aldı.

İsmail Güneş Vefa Ödülü de İhlas Haber Ajansı muhabiri Musa Erdoğan’a verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) – 5 ödül:

Yılın Haber Ajansı — İhlas Haber Ajansı

Türk Basınına Katkı Ödülü — Behçet Aksoy

Yılın Haber Kameramanı — Gürkan Sayın ( Özel kuvvetler tatbikatı )

Yılın Foto Muhabiri — Ahmet Faruk Sarıkoç ( Yıkımın ortasında yaşam )

İsmail Güneş Vefa Ödülü — Musa Erdoğan

TGRT Haber – 1 ödül:

Yılın Haber Programı — Fatih Atik’le Gündem Ankara

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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