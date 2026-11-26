Muhabirler Derneği’nden İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’e 6 ödül
Muhabirler Derneği’nin ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber 6 ödül aldı. İHA, Yılın Haber Ajansı ödülü dahil beş ödül kazanırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu 'Gündem Ankara' Yılın Haber Programı seçildi.
Muhabirler Derneği’nin ödüllerinde İhlas Haber Ajansı ile TGRT Haber toplam 6 ödül kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), Yılın Haber Ajansı seçilirken TGRT Haber’de yayınlanan Fatih Atik ile Gündem Ankara, Yılın Haber Programı ödülüne layık görüldü.
Muhabirler Derneği’nin ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) beş, TGRT Haber ise bir ödül aldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sunduğu Gündem Ankara, Yılın Haber Programı seçildi.
İHLAS HABER AJANSI’NA BEŞ ÖDÜL
Yılın Haber Ajansı seçilen İHA’nın Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy, Türk Basınına Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.
Ahmet Faruk Sarıkoç Yılın Foto Muhabiri, Gürkan Sayın ise Yılın Haber Kameramanı seçildi.
İsmail Güneş Vefa Ödülü de İhlas Haber Ajansı muhabiri Musa Erdoğan’a verildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) – 5 ödül:
- Yılın Haber Ajansı — İhlas Haber Ajansı
- Türk Basınına Katkı Ödülü — Behçet Aksoy
- Yılın Haber Kameramanı — Gürkan Sayın (Özel kuvvetler tatbikatı)
- Yılın Foto Muhabiri — Ahmet Faruk Sarıkoç (Yıkımın ortasında yaşam)
- İsmail Güneş Vefa Ödülü — Musa Erdoğan
TGRT Haber – 1 ödül:
- Yılın Haber Programı — Fatih Atik’le Gündem Ankara