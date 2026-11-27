2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık Sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonucu sorgulama
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılıkta Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
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7 Kasım 2026 tarihinde uygulanan 2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ile 2026 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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