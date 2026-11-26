Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ABD'ye giderek Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelecek. Zirvede S-400 krizi, yaptırımlar ve bedeli ödenen altı F-35 savaş uçağının teslimatı masaya yatırılırken, Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin görüşmeye aylardır üzerinde çalıştığı hukuki bir formülle gideceğini yazdı.

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Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinde kritik bir temas trafiği başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Kasım-3 Aralık 2026 tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 30 Kasım Pazartesi günü Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşecek ve resmi askeri törenle karşılanacak.

Bloomberg ve Kathimerini'ye göre görüşmenin ana gündemini, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlığın çözümü, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Ankara'nın F-35 programına dönüşü oluşturacak.

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YUNAN BASINI GÖZÜNÜ PAZARTESİYE ÇEVİRDİ

Yunan gazeteleri To Vima ve Kathimerini, Güler'in ABD ziyaretinin özellikle zamanlaması üzerinde durdu.

To Vima, Güler'in 30 Kasım Pazartesi günü Pentagon'da resmi askeri törenle karşılanacağını yazarken, Ankara'nın öncelikli hedeflerinin bedeli ödenen altı F-35'in teslim alınması ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olduğunu aktardı. Gazete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'daki Yunan ve İsrail lobilerinin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine dair açıklamalarını da hatırlattı.

Kathimerini ise gelişmeyi "Ankara'nın F-35'ler için son kozu" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Ankara'nın 3 Ocak'ta ABD Kongresi'ndeki siyasi dengeler değişmeden önce sonuç almak istediğini, Demokratların güç kazanmasıyla Trump yönetiminin manevra alanının daralabileceğini yazdı.

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ANKARA'NIN AYLARDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI FORMÜL NE?

Kathimerini, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Ankara'nın pazartesi günü Pentagon'da yapılacak görüşmeye aylardır üzerinde çalıştığı ve Washington'a ilettiği hukuki bir formülle gideceğini yazdı.

Söz konusu formülün mimarının ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack olduğunu öne süren Yunan gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Türk yaklaşımının merkezinde, Türkiye'nin bedelini önceden ödediği altı F-35'in teslimatını, ülkenin beşinci nesil savaş uçağı programına yeniden entegrasyonuna yönelik daha kapsamlı süreçten ayırma çabası yer alıyor. Edinilen bilgilere göre fikir babası ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack olan bu yaklaşım; söz konusu uçakların CAATSA yaptırımlarının uygulanmasından ve savunma bütçesindeki (NDAA) ilgili kısıtlamaların yürürlüğe girmesinden önce edinildiği, dolayısıyla teslimatlarının yeni bir askeri teçhizat satışı değil, önceden var olan sözleşmesel bir yükümlülüğün yerine getirilmesi anlamına geldiği argümanına dayanıyor."

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"ANKARA, ABD'NİN 2020 TARİHLİ AÇIKLAMASINI REFERANS ALIYOR"

Gazete, Türk tarafının hukuki tezini desteklemek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Aralık 2020'de Savunma Sanayii Başkanlığına CAATSA yaptırımları uygulanırken yaptığı açıklamayı da referans gösterdiğini yazdı.

Kathimerini, "Söz konusu açıklamada, yeni ihracat lisansı verilmesi yasağının, halihazırda verilmiş, geçerliliğini koruyan ve konusu tükenmemiş mevcut lisansları etkilemediği ifade edilmişti." dedi.

GÖZLER 2027 SAVUNMA BÜTÇESİNE ÇEVRİLDİ

Yunan gazetesi, CAATSA yaptırımlarından bağımsız olarak yürürlükte bulunan yasal kısıtlamalara da işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla birlikte en önemli hukuki engel, 2020 mali yılı NDAA'nın 1245. maddesi olmaya devam ediyor; bu hüküm Türkiye'ye herhangi bir F-35'in yalnızca satışını değil devrini de yasaklıyor ve yürürlüğe girmesinden önce edinilmiş uçaklar için özel bir istisna öngörmüyor. Söz konusu yasak, CAATSA yaptırımları rejiminden bağımsız olarak geçerliliğini koruyor."

Kathimerini, Trump yönetiminin önünde yaklaşık bir buçuk aylık bir süre bulunduğunu belirterek, "Mevcut yasal kısıtlamaların aşılabilmesi için Trump yönetiminin önündeki bir buçuk aylık süre içinde, şekillenmekte olan 2027 savunma bütçesine (NDAA) 2020 tarihli ilgili hükmü değiştirecek bir değişiklik önergesinin kabul edilmesini sağlaması gerekecek. Ancak şu ana kadar Kongre'de bu yönde bir yasama ön hazırlığı yapılıp yapılmadığı bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

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