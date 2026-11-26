Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran sınırlarında görev yapan Rus birliklerine işaret ederek ülkesinin sınır güvenliği sorumluluğunu tamamen üstlenmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Erivan yönetimi, Rusya ile güvenlik ve sınır koruma alanındaki 34 yıllık ortaklığında yeni bir eşiğe geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus sınır muhafızlarının ülkedeki geleceğine dair konuştu.

Ermenistan'ın tüm sınır kapılarındaki giriş ve çıkış kontrolleri Ermenistan sınır muhafızları tarafından yürütülüyor. Rus sınır muhafızları ise Türkiye ve İran sınır hatlarının korunmasında Ermeni birlikleriyle birlikte görev almaya devam ediyor.

"SORUMLULUĞU TAMAMEN ÜSTLENMEMİZİN ZAMANI GELDİ"

Paşinyan, "Bu süreçte Ermenistan sınırlarında nöbet tuttukları için Rusya Federasyonu sınır muhafızlarına minnettarız. Ancak önümüzdeki yıllarda sınırların korunması sorumluluğunu tamamen kendi üzerimize almamızın zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıkladı! Türkiye sınırında 34 yıllık düzen değişebilir

TÜRKİYE SINIRINDA 34 YILLIK DÜZEN DEĞİŞEBİLİR

Rus sınır muhafızlarının Ermenistan'daki faaliyetleri, Moskova ile Erivan arasında 1992 yılında imzalanan anlaşma kapsamında yürütülüyor.

Anlaşma doğrultusunda Rus birlikleri, 34 yıldır Ermenistan'ın Türkiye ve İran ile olan devlet sınırlarının korunmasında görev alıyor.

RUS BİRLİKLERİ SINIR KAPILARINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs 2024'te gerçekleştirdikleri görüşmede, 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında Ermenistan'ın çeşitli bölgelerine konuşlandırılan Rus askerlerinin ve sınır muhafızlarının çekilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Rus sınır muhafızları, 1 Ağustos 2024'te Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndan, 1 Ocak 2025'te İran sınırındaki Agarak Sınır Kapısı'ndan, 1 Mart 2025'te ise Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'ndan çekilmişti.

ZENGEZUR GÜZERGAHINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan Paşinyan, kabine toplantısında Zengezur Koridoru güzergahıyla bağlantılı, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) hakkında sorulara da cevap verdi.

"Bu pazartesi TRIPP projesinin fiilen uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmalarına başladık. Sahada, özellikle demir yolu güzergahında temizleme ve şantiye hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Buna paralel olarak kara yolu, demir yolu ve elektrik iletim hatlarının projelendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Gerek ekonomik ölçeği gerekse mali boyutu açısından bu, bağımsızlığımızdan bu yana hayata geçireceğimiz muhtemelen en büyük ekonomik projedir." dedi.

"KENDİ ÇIKARLARIMIZA RUSYA'NINKİNDEN DAHA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ"

Paşinyan, Moskova ile ilişkilerine dair de açıklamalarda bulunarak, "Rusya'ya zarar verme arzumuz, niyetimiz veya amacımız olmadı, yok ve olmayacak. Rusya'dan da aynısını bekliyoruz. Elbette Rusya'nın egemenliğine ve çıkarlarına saygı duyuyoruz. Ancak kendi egemenliğimize ve çıkarlarımıza da saygı duyuyoruz. Bütün saygımızla ifade ediyorum ki kendi çıkarlarımıza Rusya'nın çıkarlarından daha fazla önem veriyoruz." dedi.

MOSKOVA'YA GİDECEK, AB KARARINDAN GERİ ADIM ATMAYACAK

Gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini açıklayan Paşinyan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda geri adım atmayacaklarını belirterek, "Avrupa Birliği ile iş birliğimize ilişkin aldığımız kararları iptal edemeyiz. Bu ciddi bir yaklaşım olmaz. İleriye gitmeliyiz, geriye gidemeyiz." dedi.

İRAN'A SESLENDİ

Zengezur Koridoru güzergahıyla bağlantılı "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) projesi hakkında da konuşan Paşinyan, İran'ın hassasiyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın kırmızı çizgilerine saygı duyuyoruz. TRIPP projesi hiçbir şekilde bu kırmızı çizgileri aşmadı ve aşmayacak. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki ortaklarımızla sürekli diyalog halindeyiz. TRIPP konusunda gizli saklı bir şeyimiz yok. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında da söyledim, her şey kamuoyuna açık. Elbette askeri varlık söz konusu olmayacak. Bunu defalarca söyledik."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala