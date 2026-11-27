UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması olaylı geçti. Gürcistan güvenlik güçlerinin Filistin'e destek çağrısı yapan Beşiktaş taraftarlarına müdahalesi tepki çekti. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının gerçekleştiği Gürcistan'da neler oldu?

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Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırladığı maç skandallara sahne oldu. Maçın başlarında Türk vatandaşlar trübünde Filistin'e destek pankartı açtı ancak bu barış çağrısına polis müdahale etti. Taraftarlar ise güvenlik güçlerine izin vermedi.

Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti.

Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.

MAÇ 40 DAKİKA DURDU

Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü.

5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı olaylı geçti! Gürcistanda neler oldu?

OLAYLI MAÇ BEŞİKTAŞ GALİBİYETİYLE BİTTİ

Avrupa kupalarında 4. kez iç saha maçını İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı.

Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazandı.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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