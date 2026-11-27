Doğum yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi annelerin hesaplarına yatırılıyor. Yeni dönem takvimini merak eden hak sahipleri, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, doğum yardımı ödemeleri yattı mı?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 450 bin 685 annenin hesabına 33 milyar 256 milyon 925 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı



BAŞVURU SÜRECİ

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemenin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını mobil uygulamadan kontrol edebiliyor. Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.



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