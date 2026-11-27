Son dakika... Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır getirildi. Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yapılan atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Kasım tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

KAVCIOĞLU GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden Haziran 2023'te alınarak BDDK Başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istemişti. Kavcıoğlu, kararının gerekçesini kurumun daha fazla yıpranmasını önlemek olarak açıklamıştı.

YENİ BAŞKAN MERKEZ BANKASI'NDAN GELDİ

Kavcıoğlu hakkında 26 Kasım'da soruşturma izni verilmesinin ardından BDDK'nın yeni başkanı da belli oldu. Göreve atanan Yusuf Kenan Bağır, 2021 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

KGK BAŞKANLIĞINA ORHAN ÇELİK ATANDI

Öte yandan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığına ise Orhan Çelik atandı. Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Derviş Ahmet Akıncı da kurula üye olarak atandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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