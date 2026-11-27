Alanyaspor-Konyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının açılış karşılaşmalarından biri olacak. Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve takımların muhtemel 11'leri merak ediliyor.

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Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Tümosan Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Ligde oynadığı son beş karşılaşmayı kaybeden Akdeniz ekibi mağlubiyet serisine son vermek isterken Konyaspor ise deplasmanda üç puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta, Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Alanyaspor, 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı son beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan turuncu-yeşilliler, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Konyaspor ise 8 puanla haftaya 15. sırada girerken son karşılaşmasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmuştu.

İki takım arasında oynanan son beş lig karşılaşmasını Alanyaspor kazanırken Akdeniz temsilcisi bu mücadelelerin tamamında rakip fileleri ikişer kez havalandırdı. Konyaspor ise Alanyaspor deplasmanında çıktığı son yedi lig maçının beşini kaybetti. Alanyaspor-Konyaspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Alanyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de aralarında dört puanlık fark bulunan Alanyaspor ile Konyaspor, haftanın açılış gününde karşı karşıya gelecek. Uğur Uçar yönetimindeki Alanyaspor, iç saha avantajını değerlendirmek isterken İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ise deplasmanda puan arayacak. Alanyaspor-Konyaspor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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