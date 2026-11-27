Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hapoel Beer Şeva karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkan milli kalecinin futbol kariyeri, daha önce görev yaptığı takımlar ve transfer geçmişi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı Hapoel Beer Şeva ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetine katkı sağlayan Doğan Alemdar, Türkiye ve Fransa'daki kulüp kariyerinin ardından Beşiktaş formasıyla yeni bir döneme başladı.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. 24 yaşındaki milli kaleci, futbol kariyerine 2013 yılında Kayserispor altyapısında başladı. Henüz 15 yaşındayken 12 Mart 2018 tarihinde Kayserispor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 19 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Kupası'nda Manisa FK karşısında A takım formasıyla ilk maçına çıkan Alemdar, 17 yaşında kaptanlık pazubendini takarak kulüp tarihinin en genç kaptanı oldu. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 29 karşılaşmada görev alan kaleci, Ağustos 2021'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oldu.

Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş’ın kalecisi Doğan Alemdar’ın hayatı ve kariyeri

Rennes formasıyla Fransa Ligue 1 ve Avrupa kupalarında tecrübe kazanan Alemdar, 2023-2024 sezonunda Ligue 2 ekiplerinden Troyes'e kiralandı. Burada 26 lig karşılaşmasında görev yaptıktan sonra Rennes'e dönen milli kaleci, 12 Eylül 2025 tarihinde RAMS Başakşehir ile dört yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye'ye döndü. 8 Temmuz 2026 tarihinde ise Beşiktaş'a transfer olan Alemdar, siyah-beyazlı kulüple dört yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına 26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Şeva karşısında çıkan kaleci, mücadeleyi sekiz kurtarışla tamamladı.

DOĞAN ALEMDAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doğan Alemdar, profesyonel futbol kariyerinde Kayserispor, Rennes, Troyes, RAMS Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giydi. Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de mücadele eden kaleci, 2025 yılında Türkiye'ye döndü.

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