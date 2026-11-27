Gürcistan polisi Filistin bayrağı açan taraftarlarımıza şiddet uyguladı. Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü. Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü.

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Batum’da oynanan maç öncesi Beşiktaş tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı. Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftarlarımıza müdahale etti. Bazı taraftarlara şiddet de uygulandı. Beşiktaş yönetimi durumu kontrol altına almak ve olayları sonlandırmak için büyük çaba gösterdi. Fakat karşılaşma başladıktan sonra da gerginlik sürdü.

BİR TARAFTAR YARALANDI

Gürcü polisi maç oynandığı sırada Beşiktaş taraftarına bir kere daha müdahalede bulundu. Taraftarlarımız polisin müdahalesine karşılık verdi ve maç durdu. Beşiktaşlı oyuncular, tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan bir taraftarın ambulansa götürüldüğü görüldü. Karşılaşmanın hakemleri de soyunma odasına koridorlarına gitti.

HAKEMLER BEKLEDİ

Stat hoparlöründen siyah beyazlı taraftarlara sakin olmaları aksi durumda maçın oynanmayacağı ve kulübün ceza alacağı yönünde sık sık anonslar yapıldı. Bu sırada hakemler koridorda olayların durulmasını bekledi. Beşiktaşlı futbolcular başta kaptan Orkun olmak üzere sık sık taraftarla görüştü. Yaklaşık 27 dakika sonra maça yeniden başladı.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva

KULÜPLERİMİZ TEK YÜREK

F.BAHÇE: Beşiktaş taraftarına yapılan kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş’ın yanındayız.

G.SARAY: Beşiktaş’ın iç saha hakkı elinden alındı. Bunu kabul etmiyoruz.

TRABZONSPOR: Kulüplerimizin iç saha maçlarını işgalci İsrail yüzünden dışarıda oynamalarını kabul etmiyoruz. Beşiktaş’ın ve taraftarının yanındayız.

ERZURUMSPOR: Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun... Teşekkürler Beşiktaş!

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına alçak saldırı

ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Beşiktaş Kulübü olaylar yaşandığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan Serdal Adalı’yı aradığını duyurarak “Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayları yakından takip ettiğini belirtti. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK:

Taraftarlarımıza yapılanları şiddetle kınıyorum. Taraftarlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Yaşananlar kabul edilemez. Buna sessiz kalmayacağız. UEFA nezdinde girişim yapılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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