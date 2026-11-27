Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna İdil karakteriyle yeni bir isim katılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde hikayeye dahil olacak İdil'in kim olduğu ve karakteri canlandıracak oyuncunun daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor.

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Gold Film imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği dizide yeni karakterler hikayeye dahil olmaya devam ederken İdil karakterinin Ömer ile bağlantısı dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ İDİL KİM?

Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide İdil karakterini Kimya Gökçe Aytaç canlandıracak. İdil, Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakterinin şirketinde halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapacak.

İdil'in dizideki diğer karakterlerle nasıl bir ilişki kuracağı ve hikayedeki rolünün nasıl şekilleneceğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Daha önce Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler, Bay Yanlış ve Masumiyet gibi televizyon dizilerinde rol alan Kimya Gökçe Aytaç, Kızılcık Şerbeti ile oyunculuk kariyerine yeni bir proje ekleyecek.

Kızılcık Şerbeti İdil kim, Kimya Gökçe Aytaç hangi dizilerde oynadı?

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Kimya Gökçe Aytaç, 25 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu, tiyatro ve televizyon alanındaki çalışmalarının yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında Arka Sokaklar, 20 Dakika, Medcezir ve Böyle Bitmesin gibi yapımlarda görev alan Aytaç, sonraki yıllarda farklı türlerdeki televizyon projelerinde izleyici karşısına çıktı.

2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Sude karakterini canlandıran oyuncu, 2018 yılında Diriliş Ertuğrul'da Evdokya, Erkenci Kuş'ta ise Polen karakterine hayat verdi. Kadın, Afili Aşk ve Bay Yanlış dizilerinde de görev alan Aytaç, 2021 yılında Masumiyet dizisinde Asu Ilgaz karakterini canlandırdı. 2022 yılında Senden Daha Güzel dizisinde Canan rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2026 yılında Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ OYNADIĞI DİZİLER

Kimya Gökçe Aytaç'ın rol aldığı diziler ve karakterleri şöyle:

Kızılcık Şerbeti (2026): İdil

Senden Daha Güzel (2022): Canan

Masumiyet (2021): Asu Ilgaz

Bay Yanlış (2020): İrem Doğan

Afili Aşk (2019-2020): Umay/Sırma

Erkenci Kuş (2018-2019): Polen

Diriliş Ertuğrul (2018): Evdokya

Servet (2018): Selin

Kadın (2017-2020): Cemre

Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018): Sude

İki Yalancı (2017)

Aşk Laftan Anlamaz (2016)

Rüzgarın Kalbi (2016): Cansu

Gecenin Kraliçesi (2016): Müjde

Kertenkele (2016): Bahar

Zeyrek ile Çeyrek (2015): Ayşe

Medcezir (2013)

20 Dakika (2013): Serpil Ergünoğlu (Fare)

Böyle Bitmesin (2013)

Arka Sokaklar (2009)

Kimya Gökçe Aytaç'ın rol aldığı filmler:

Bu Bir Başlangıç (2024)

Benim Kocam Yapmaz (2021)

Kovala (2021)

İçimdeki Hazine (2018)

Koca Bulma Sanatı (2018)

Vezir Parmağı (2017)

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