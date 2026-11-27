Spotify Wrapped 2026 heyecanı başladı. Bu özellik, milyonlarca kullanıcıya geçtiğimiz 12 ay boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları, podcast'leri ve müzik türlerini içeren kişiselleştirilmiş bir yıl sonu özeti sunacak. Wrapped geldiğinde, Spotify mobil uygulamasının ana ekranında ona ayrılmış özel bir bölümde yer alacak. Peki, tarih belli oldu mu? Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak?

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Spotify Wrapped 2026 için geri sayım başladı. Spotify Wrapped, popüler platformun kullanıcıların kişisel dinleme alışkanlıklarını özetlediği yıllık bir değerlendirme. Müzikseverler, kişisel yıl özetleriyle bu yıl en çok hangi sanatçıları, şarkıları ve müzik türlerini dinlediklerini görebilecek.

Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak? İşte Spotify özeti için beklenen tarih

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Spotify, Wrapped 2026'nın yayınlanma tarihini henüz açıklamadı. Time Out tarafından belirtilen tarihlere göre; 2021'den bu yana her yıl yayınlanan "Wrapped", ya Kasım ayının son Çarşamba gününe ya da Aralık ayının ilk Çarşamba gününe denk geldi.

Şirketin 5 Kasım tarihli basın bülteninde yalnızca "Wrapped sezonu neredeyse geldi" ifadesi yer alıyor. Son beş yıla bakıldığında, en muhtemel tarih 2 Aralık 2026 Çarşamba günü; bir sonraki muhtemel tarih ise 9 Aralık Çarşamba günü olarak öne çıkıyor.

Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak? İşte Spotify özeti için beklenen tarih

SPOTİFY WRAPPED İÇİN ŞARTLAR VAR MI?

Yıllık özetinize erişmek için Spotify Premium aboneliğine ihtiyacınız yok. Spotify, 2025 Wrapped deneyimini, hizmetin sunulduğu neredeyse tüm pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcıların erişimine açmıştı. Geçtiğimiz yıl, bu değerlendirmeye dahil olabilmek için kullanıcıların 30 farklı şarkıyı 30 saniyeden uzun süre dinlemiş olmaları ve en az beş farklı sanatçıyı dinlemiş bulunmaları gerekiyordu. Spotify, 2026 yılı için bu şartların aynı kalıp kalmayacağını henüz doğrulamadı.

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