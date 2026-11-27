Ankara elektrik kesintisi 28 Kasım(Etimesgut, Elmadağ, Keçiören, Mamak...)
Ankara elektrik kesintisi 28 Kasım 2026 tarihli programı belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle'de elektrik kesintisi yaşanacak.
Ankara'nın 18 ilçesinde 28 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklara çalışmalar süresince elektrik verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre farklılık gösterecek. İşte 28 Kasım Ankara elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 KASIM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLAGÜL, HOŞDERE, KUZGUN, MENEVİŞ, ALİ DEDE
28.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇETİN EMEÇ, 1330, 1314, 1322, 1331, 1332, 1324
28.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1235, 1284/1, 1286/1, LİZBON, 1288/1, 1256, 1333, 1322, 1288, 1238
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, YAYLAK
28.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI
28.11.2026 14:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA
28.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI
28.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KERİŞLİ, DAVDANLI, AKKOYUNLU
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, MALAZGİRT, ERTUĞRUL DÖNMEZ, MENEKŞE, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞİRİN 1, SPOR SALONU YANI, RIFKI EVREN, ŞEHİT BÜNYAMİN NACAK, ŞAİR FUZULİ, MİLLİ EGEMENLİK, FETİH, ŞİRİN 2
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, YAYLAK
28.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ KÜME, ULUAĞAÇ, YILDIRIMAYDOĞAN
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, FATİH., KOŞAR, HAYDAR MANAV, HÜSEYİN ÖZCAN, BOSTANCI, TURGUT, FETİH, 19 MAYIS, CENGİZ, GÜVEN
28.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET., ELMADAĞ, ÜLKER, ALİ EYSEN, ÖZBEK, ÖZDEMİR, SAĞLIK, HAMZA ÖZTEKİN, SOĞUKPINAR, SEYİT AHMET KAPLAN, HÜNER
28.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYINDIR, ÇELİK, MENEKŞE, KUYTU, SARMAŞIK, ÇAĞLA, ÇIRA, ERKAN, GÜLGİN, İĞDE, TAŞOVA, ÇEKİRDEK, HASIR, KÖMÜRCÜ, KARANFİL, 538, 535, ELİF, İSTASYON, KELEŞ_1, KERVAN, ÇAĞLAR, RÜZGARLI, 1891, ZAMBAK, 543, SEDEF, AKTEPE, YAZGI, 514, LEYLAK, ÜÇEVLER, 571, BAHÇELİEVLER, AZİM, TERAZİ, 520, AZATTEPE, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 523, 530, BALABAN, 513, 527, HÜREL, GÜR, 522, BELARDI MEVKİİ, NATO, DALŞIK, 511, ŞENER, 526, ORKİDE, SAADET, 515, ÜÇYOL, 516, 528, KARDELEN., 518, 29 EKİM, 506, 512, PAPATYA_1, KIŞLA, ADİL YALMAN, TEMİZ, YEŞİLDERE, 539, ANT, GÜZ, 507, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, 517, 531, KAZIM UZ, HAZAN
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 140, 126, 1.TBMM, 137, 139
28.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 611, 12, 607, GÜLÜM, 612
28.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 540, ŞAPKA DEVRİMİ, LOZAN BARIŞI
28.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 540, 727, 710, 8, 701, 708, 695, LOZAN BARIŞI, 700, 711, 705, 689, 697, 2622, 687, 704, 694, 693, 2621, 702, 2620, 699, 686/1, 686
28.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.TBMM
28.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5344, AKINCILAR
28.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84, ERTUĞRULBEY
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLGEN, TAŞPINAR, 2805
28.11.2026 13:00 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2804, TAŞPINAR, 2807
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 228, 685
28.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, 1600/1, 1631/4-, 1633-, 1631/6, 1631/1, 1631/3, 1628, 1833, 1644, 1669, 1643, 1605/1, 1647, 1631, 1646, 1604, 1629, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1648, 1636, 1607, 1572, KIRIKKALELİLER, ŞEHİT İHSAN PEKESEN, 1589/1, 1634, SİVASLILAR, 2125, 1637, 1603, SARIKAMIŞ, ARPAÇAY, 1645
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ EYSEN, TAŞOCAĞI, KİREÇ OCAĞI, TAŞEL, ALTINBAŞ, ATATÜRK, ROKET, GÖÇENLER, CANLI, ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU, ŞÜKÜR, FİDANLIK, ÜÇEVLER, KIŞLALI, KUZGUN, AHMET ÇALIŞ, SAĞDIÇ, YAHYA KEMAL, ÜNAL, AKASYA.
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ