Emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinin son günü yaklaşıyor. Belirlenen sürede ödeme yapmayan vatandaşlar gecikme faizi ile karşı karşıya gelecek. Peki, emlak vergisi için son gün ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

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Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödeme takviminde son günlere girildi.1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi yılda iki eşit taksitle ödenir. Cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için vatandaşlar belirtilen tarihlerde ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

İlk taksit için 1 Mart’ta başlayan ödeme süresi, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü sona erdi. İkinci taksit için 1 Kasım’da başlayan ödeme süresi ise 30 Kasım 2026 Pazartesi günü dolacak.

Emlak vergisinde son ödeme tarihi yaklaşıyor! Emlak vergisi nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisini ödemenin çeşitli yöntemleri bulunuyor.

Vatandaşların en sık seçtiği yöntemlerden biri e-Devlet sistemi üzerinden yapılan ödemelerdir.e-Devlet üzerinden emlak vergisi borcunuzu sorgulamak için T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinin e-Devlet hizmetleri altındaki "Emlak Vergisi Sorgulama" veya "Borç Sorgulama" ekranını kullanmalısınız.

Belediye üzerinden ödeme: Emlak vergisi ödemelerinizi taşınmazın bağlı olduğu belediyenin e-Belediye sistemi, belediye vezneleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Borcunuzu T.C. kimlik veya sicil numarası üzerinden kredi kartıyla ödemenize imkân tanır.

İnternet bankacılığı ile ödeme: Pek çok belediye, bankalarla anlaşmalı olarak çalışıyor. Bankanızın internet şubesine girerek "Vergi Ödemeleri" menüsünden ilgili belediyeyi seçip abone veya sicil numaranızla borcunuzu ödeyebilirsiniz.

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