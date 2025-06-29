‘Yapay’ diyet hasta ediyor! Ölümcül risk var

Diyet programını bir uzman yerine ‘yapay zekâ’dan alanlar kronik hastalıklarla yüz yüze kalabilir.

Biruni Üniversitesi’nden Dr. Enver Çıracı, yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanında önemli fırsatlar sunduğunu ancak kontrolsüz kullanım hâlinde halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırabileceğini belirtti.

Yapay zekâ tabanlı sağlık uygulamalarının büyük veri kümelerine dayandığının altını çizen Çıracı “Genetik altyapı, çevresel etkiler, sosyoekonomik durum ve bireysel psikoloji gibi çok sayıda öznel unsur sağlığı doğrudan etkiler. Bu faktörler dikkate alınmadan verilen öneriler, kişiye zarar verebilir” uyarısında bulundu.

Özellikle diyet uygulamalarında yapay zekânın önerdiği standart yaklaşımların, bireyin özel ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğine işaret eden Çıracı “Mesela, genetik olarak karaciğer detoks kapasitesi düşük bir bireye yüksek proteinli bir diyet önerilmesi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Bu tür durumlar, mutlaka uzman değerlendirmesiyle ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.