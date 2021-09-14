Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşırı terleme durumunda mutlaka hormonların kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Kara, “Yüksek sıcaklıklar ve fiziksel aktivitedeki artış sonucu meydana gelen terleme normaldir. Kimi zaman heyecan, korku, stres gibi faktörler de terlemeye yol açar. Ancak durup dururken aşırı terleme, enfeksiyona bağlı ateş, hormon bozuklukları, tiroid bezinin normalden fazla çalışması, kan şekeri seviyesinin normalin altında olması, şeker hastalığı, bazı kanserler, tüberküloz gibi bazı solunum yolu hastalıkları ve psikolojik hastalıklara bağlı olabilir. Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir” dedi.

Dr. Kara, ayrıca aşırı terlemenin, tansiyonun çok düşmesi, böbrek hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, aşırı yorgunluk, aşırı hâlsizlik ve denge bozuklukları gibi ciddi problemlere de sebep olabileceğini söyledi.

Aşırı terleme hastalık belirtisi mi? Vücudun doğal kliması olan terleme bazı kişiler için yaz aylarında işkence hâline geliyor. Aşırı terleme bir taraftan sosyal ilişkileri etkilerken, diğer taraftan da hastalık belirtisi olabileceği için ihmal edilmemesi gerekiyor.

'Aşırı terleme sorunu tedavisi mümkün' Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel; el, koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde aşırı terleme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Ellerde ve ayaklarda terlemelere dikkat Dr. Ayfer Aydın, ellerde ve ayaklarda oluşan terlemelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.