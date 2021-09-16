Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Oysa lenfomanın, aşırı kilo kaybından sebebi gösterilemeyen ateşe, idrar renginden gece yatakları ıslatacak kadar terlemeye kadar pek çok belirtiyle “ben geliyorum” dediğini söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Lenfomanın yaygın belirtisi lenf bezinin şişmesi. Lenf bezindeki her şişlik lenfoma anlamına gelmediği gibi lenfoma bazen lenf bezlerini tutmadan da ilerleyebilir. Hastalığın bağışıklık sisteminde ortaya çıkardığı işlev bozukluğu enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Bu nedenle sık geçirilen enfeksiyon, kansızlık, dalak büyüklüğü ve hatta şiddetli kaşıntı gibi belirtiler önemlidir” dedi. Hastaların büyük çoğunluğunda lenfomanın sebebinin bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Hodgkin Dışı Lenfoma için bazı virüslerle enfekte olmanın, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımının ya da ailede lenfoma hikâyesi olanlarda risk daha yüksek olabilir” dedi.

Ağrısız bezeler lenfoma olabilir Yaygın olarak 65-74 yaş grubundaki insanları etkileyen Lenfoma, yaşlanan nüfusu bekleyen en önemli hastalıklardan biri.

Tedaviye dirençli lenfomada yeni ilaç Lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfomanın bir alt tipi olan foliküler lenfomada, tedaviye direnç gösteren hastalarda yeni geliştirilen ilaçtan olumlu sonuçlar elde edildi.