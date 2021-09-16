Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Demirkıran aşılama ile birlikte yoğun bakımda sepsis sebebiyle kaybedilen hastaların sayısında azalma olduğunu söyledi.

Covid-19'un yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 70-80 oranında sepsise yol açtığını açıklayan Prof. Dr. Demirkıran “Covid-19, yoğun bakımlarda hastaları sepsisten öldürüyor. Ciddi organ yetmezliklerine sebep oluyor. Akciğer, böbrek, karaciğer, dolaşım sistemi, kan sistemi bozuluyor ve hasta sonunda maalesef çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybediyor. Covid-19 enfeksiyonu ile yoğun bakıma yatan hastalarda yüzde 70-80 civarında sepsise gelişiyor. Bu hastaların büyük bölümünü ne yazık ki kaybediyoruz" bilgisini paylaştı.

Dünya genelinde en sık karşılaşılan hastalık olan, kanserden daha fazla görülen sepsisi atlatan kişilerde ömür boyu sürebilecek fiziksel ve psikolojik durumların söz konusu olabildiğini anlatan Demirkıran, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre, sepsis hastalarında ölüm ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

YOĞUN BAKIMLARI AŞISIZLAR DOLDURUYOR

Baxter tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında Covid-19 sebebiyle yaşanan kayıpların çoğunluğunun, enfeksiyonu şiddetli geçirenlerde görülen sepsisten kaynaklandığını hatırlatan Prof. Dr. Demirkıran “Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılında sepsisi tanıması, önlenmesi ve tedavisi öncelikli durum statüsüne almıştır. Pandemide sepsisten kaynaklı kayıpları aşılama ile ciddi oranda azaltmak mümkün. Aşı hastalığı önlemiyor ama youn bakıma yatışları ve organ hasarını azaltıyor. Aşısız dönemle kıyaslandığında Kasım ve Aralık aylarında 33 bin vaka varken yoğun bakım yatış oranlarında artış ile 6 bin ağır hasta bulunuyordu. Bugün aşı sayesinde hızlı bulaşan Delta virüsüne rağmen bu oranda bir ağır hasta sayımız yok. Bu nedenle aşılamanın ihmal edilmemesi çok kritik. 11 Ağustos'ta yapılan araştırmada elde edilen verilerde de yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları içinde 30, 40 ve 50 yaş aralığının fazla olduğuna gördük. Bu kişilerin büyük bölümü aşısız kişilerdi” hatırlatmasını yaptı.

SANİYELER HAYAT KURTARIYOR

Sepsis’in tedavisine erken başlanmasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Oktay Demirkıran “Pandemi dönemi dışında yoğun bakım hastalarının ortalama yüzde 10-40’ında sepsis gelişiyor. Ağır sepsis hastaları ise ortalama 3 ila 6 organın yetmezliği sebebiyle kaybediliyor. Sepsis gelişen hastaların yüzde 20-60’ında böbrek hasarı meydana geliyor. Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 2-5'inde yani yaklaşık her 100 kişiden 5’inde ortalama 8-10 gün sonra sepsis organ fonksiyon bozukluğu belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sepsisi doğru anlamak, belirtileri takip etmek çok ama çok önemli. Başlıca belirtileri arasında konuşma bozukluğu veya zihin bulanıklığı, aşırı titreme veya kas ağrısı ve ateş, tüm gün idrar yapmama durumu, şiddetli nefes darlığı, benekli veya renksiz cilt yer alıyor” dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Herkesin sepsise yakalanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Oktay Demirkıran, bağışıklık sistemi zayıf olanların, akciğer, böbrek, karaciğer, kalp gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin, 1 yaşından küçük çocukların, 60 yaş üstü yetişkinlerin ve dalağı olmayan kişilerin sepsis konusunda daha yüksek risk grubunda bulunduklarına dikkat çekti.

'Covid-19 hastaları sepsisten kaybediliyor' Virüse yakalanan hastaların yüzde 5 ila 10’unda koronavirüs enfeksiyonu ağır geçiyor. Yoğun bakıma giden hastaların kaybedilmesindeki en önemli sebep yaşanan sitokin fırtınası, organ yetmezliği ve septik şok.

'Sepsiste erken tanı ve tedavi çok önemli' Prof. Dr. Serdar Çelebi, enfeksiyon varlığında sepsisin erken tanısının önemine işaret ederek, "Enfeksiyon varlığında sepsis tanısının gecikmesi tedaviye erken başlanmasını geciktirecek ve sepsise bağlı ölüm riskini artıracaktır. Sepsis acil tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur." açıklamasını yaptı.