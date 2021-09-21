Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İlk ortaya çıktığında daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkileyen, çocuk yaş grubunda pek görülmeyen Covid-19 enfeksiyonu artık çocukların da hastalanmasına ve ölümüne sebep oluyor. Veriler geçtiğimiz yıla oranla çocuklarda Covid-19’a bağlı vaka sayıları, yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Covid 19 virüsünün geçtiğimiz yıla oranla çocukları daha fazla etkilediğini söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, “Pozitif vaka sayısı arttı. Bizim çocuk hastanemizde daha önceden günde 50-70 örnek gönderiyorduk. Bunların maksimum yüzde 15’i pozitif çıkıyordu. Bu dönemde günde 100-120 civarında örnek gönderiyoruz. Bazı günler pozitiflik oranı yüzde 23-24’leri görüyor” dedi.

POZİTİF VAKA SAYILARI KATLANDI

Pozitif vaka sayısındaki artışın hastane yatışlarını ve çocuk yoğun bakımlarına yatış oranlarını da artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Kendirli, artmış olur, “Daha önceki dönemde çocuk yoğun bakımda 1 hastamız olurdu. Şu anda 2-3 hastamız oluyor. Geçen yıl yeni doğan yoğun bakımda nadiren bir korona pozitif hastamız olurdu. Şu anda 2 iki pozitif bebeğimiz yatıyor. Ancak bu oranlar altından kalkılamayacak yoğunlukta değil” dedi.

YOĞUN BAKIMDA ÇOCUK ÖLÜMLERİ DE ARTTI

Çocuk Acil Tıp Yoğun Bakım Derneği’nin Nisan 2020-Nisan 2021 döneminde yaptığı Türkiye çalışmasının ilk sonuçları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kendirli, bu çalışmada Türkiye’de 44 tane çocuk yoğun bakım merkezine Covid pozitif olarak yatan 350 çocuğun izlendiğini belirterek, bu çocuklar arasında ölüm oranının yüzde 13 olduğunu söyledi. Prof. Dr. “Bizim kendi merkezimizde yoğun bakıma şu ana kadar 48 çocuk yattı. Ölüm oranı yüzde 8. Dört çocuğumuzu kaybettik. İkisi erken dönem covid nedeniyle ikisi de covidin geç komplikasyonları sebebiyle kaybedildi. Bunların hepsinin altta kronik hastalığı vardı. Tamamen sağlıklı çocuklar değildi. Aslında çok yüksek değil, erişkinlerde yoğun bakıma giren hastalarda ölüm oranı yüzde 40-50’lerde” diye konuştu.

OKULLARIN ROLÜ YOK

Çocuk vaka sayılarındaki artışın okulların açılmasıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kendirli, artışın okullardan önce başladığını, “Burada bir kesişme oldu ve sanki okulların açılmasıyla arttı gibi görünüyor. Ondan önce belirginleşen bir aktivasyon vardı. Direkt okullar açıldıktan sonra birden artış oldu demek bizim için sahada çalışan doktorlar için doğru bir gözlem olmaz. Mutlaka bir miktar etkisi olmuştur ama etkisi yüksek değil. Asıl sebep çocukların aşısız olması, toplumun korunma tedbirlerini riskli şekilde gevşetmiş olması” dedi.

AŞININ OLUMLU ETKİSİ ORTADA

Aşı tanımlanan çocukların aşılanması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Kendirli, “Şu anda kabul edilen yaş grubu 12 yaş ve üstü. Biz bu grubun aşılanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz çocuk doktoru olarak yıllarca birçok hastalığın, çocuk ölümlerinin ve toplumdaki salgınların aşı ile önlenebildiğini biliyoruz. O yüzden bir hastalığın aşısı varsa ve bu ispatlanmışsa kesinlikle yaptırılmalıdır. Burada da kanıt düzeyi çok yüksek bir bilgi var. O yüzden tanımlanan kişilerin olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIN AŞISIZ OLMASI ETKİLEDİ

Son dönemde çocuklarda koronavirüs enfeksiyonun artışının öncelikle korunma tedbirlerinin gevşetilmesine bağlı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kendirli, “Geçtiğimiz yıl toplum daha izole yaşıyordu. Normalleşme ile birlikte başta maske ve mesafe olmak üzere korunma tedbirleri gevşetildi. Önceki yıllarda yaşlılar aşısız olduğu için en çok onlar etkilendi. Şu anda aşılanmayan ya da çok düşük aşılanma oranına sahip grup çocuklar olduğu için virüs bu grupta aktif. Eğer erişkinler, yaşlılar ve sağlık çalışanları aşılanmasaydı ve şu anda bu dalga olsaydı; sanırım tanımlanan vaka sayısı 3-4 kat fazla, ölen insan sayısı 4-5 kat fazla olabilirdi” diye konuştu. Prof. Dr. Kendirli, ayrıca Delta varyantının salgının başındaki varyantlara oranlara daha bulaşıcı olmasının çocuklardaki vaka sayısındaki artışta önemli rolü olduğunu hatırlattı.

Çocuklarda koronavirüs ve grip belirtilerini ayırt etmek mümkün Yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte havaların soğuması, çocuklarda grip vakalarının artmasına neden oldu. Çocuklardaki belirtilerin koronavirüs belirtisi mi yoksa grip belirtisi mi olduğunu merak eden ebeveynler, iki hastalığın birbirinden nasıl ayırt edileceğini merak ediyorlar. İşte koronavirüs ve grip belirtileri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

