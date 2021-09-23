Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oxford/AstraZeneca aşısını geliştiren bilim kadını Dame Sarah Gilbert, virüsün geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Covid-19'un daha fazla ölümcül etkili mutasyonlara dönüşmeyeceğini belirtip, mevsimsel grip virüsüne benzer bir hal alabileceğini söyledi. Buna karşılık akıllara, BioNTech aşısının mimarları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, mutasyonların devam edeceği ve mevcut aşının varyantlara karşı etkisiz kalabileceğine yönelik yaptıkları açıklama geldi.

Oxford/AstraZeneca aşısını geliştiren bilim kadını Dame Sarah Gilbert



"DAHA ÖLÜMCÜL VARYANTLAR OLMAYACAK"

Dün düzenlenen Royal Society of Medicine web seminerinde konuşan konuşan Dame Sarah, virüsün geleceği ve uğradığı varyantlara dair yaptığı açıklamada, virüsün tamamen mutasyona uğrayamayacağını savunarak, "Çünkü spike proteini o hücreye girmek için insan hücresinin yüzeyindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmek zorundadır” dedi.

Sarah savını, "Spike proteinini o reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değiştirirse, hücrenin içine giremez. Bu yüzden virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok” şeklinde açıklayarak, "virüsün gidebileceği pek fazla yer olmadığı için" Covid-19’un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını ifade etti.

MEVSİMLER VİRÜSLERE DÖNÜŞECEK"

Sarah Gilbert, virüslerin bir popülasyona yayıldıkça toplum bağışıklık kazandığı için zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı genetik değişimlerin beklendiğini ancak Covid-19'un sonunda soğuk algınlığına ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel corona virüsler gibi olacağını söyledi.

BioNTech kurucu ortakları Prof Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin

ŞAHİN VE TÜRECİ ÖLÜMCÜL MUTASYONLAR KONUSUNDA UYARMIŞTI

Daha önce İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci ise koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve mevcut aşıların sonraki mutasyonların daha ölümcül ve bulaşıcı olabileceği gerekçesiyle yetersiz kalabileceğine işaret etmişti.

Şahin ve Türeci: Virüs mutasyona uğramaya devam edecek İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Prof Dr. Uğur Şahin ve Prof Dr. Özlem Türeci, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini söyleyerek, aşının bir sonraki mutasyonlara karşı zayıf kalabileceği uyarısında bulundu.