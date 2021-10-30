Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Halk arasında kulunç olarak da bilenen, yumuşak doku romatizmasının mükemmeliyetçi kadınlar ve işkolikler arasında daha çok görüldüğünü söyleyen Liv Hospital Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, “Son yıllarda fibromiyalji olarak tanımlanan bu durum, 3 aydan uzun süren yaygın kas-eklem ağrıları, vücutta bazı hassas ağrılı noktalar, yorgunluk, sabah tutukluğu ile kendini gösteriyor. Aşırı stres, beyin ve çevre sinirler arasındaki iletimde görev alan serotonin ve adrenalin gibi bazı kimyasal maddelerin salgılanmasını bozduğu için ağrı hissediliyor. Son çalışmalar depresyon, uyku bozukluğu ve çevresel faktörlerin şikâyetleri kısır döngüye çevirdiğini gösteriyor” dedi.

RADYOFREKANS TEDAVİSİ

Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin maddelerini yerine koyan antidepresanların kullanılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Keskinbora, “Ayrıca boyun, omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekiyor. 10 dakika süresince bir defa yapılan uygulama, ortalama 6 ay ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve sırt ağrıları azaltıyor” diye konuştu.

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