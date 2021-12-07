Türkiye Gazetesi

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Tabii yollarla üretilmiş fermente turşuların bakteri içeriği açısından da sağlığı desteklediğini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Doğal yollardan üretilmemiş ve fermantasyonu tamamlanmamış turşuları tüketmemek gerekir. Bunlar kendini zehirlemek dışında bir işe yaramaz. İçerisindeki yoğun tuz hem kanser hem de hipertansiyon açısından da risk oluşturur. Doğal yollarla üretilmiş turşu da kararında tüketilmelidir” uyarısında bulundu.

'Limon mu sirke mi' tartışmasına son: Turşuya çay ve asma yaprağı önerisi Turşu hakkında yıllardır tartışılan 'limon mu sirke mi' ikilemi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, her ikisinin de sağlık açısından zararlı olabileceğini belirterek, turşularda istenen asidik değer için sirke ve limon yerine çay ya da meşe ve asma yaprağı kullanılabileceğini ifade etti.

Gıda terörü bitmiyor! Bu sefer de turşu rezaleti Döner ve süt tankında banyo rezaletinden sonra bu sefer de turşu skandalı patladı. Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.