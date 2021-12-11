Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sigaranın yerini almaya başlayan elektronik sigara ve yeni nesil ürünler, sağlığı tehdit ediyor. Tütün endüstrisinin azalan sigara tüketimine karşı yeni silahlarla toplumun karşısına çıktığını ifade eden Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “daha az zararlı”, “sigarayı bırakmak için geçiş döneminde kullanılabilir” şeklindeki ifadelerle pazarlanan bu ürünlerin en az sigara kadar bazen sigaradan da daha zararlı olduğunu söyledi.

SİGARADAN DAHA ZARARLI

Elektronik sigara gibi ürünlere bütün dünyada daha çok gençlerin itibar ettiklerini belirten Prof. Dr. Dağlı, bu konu ile ilgili olarak Avrupa Pediatri Akademisinin bir rapor yayınladığını söyleyerek “Bu raporda elektronik sigara sıvılarının kısa ve uzun vadede etkileri bilinmeyen on binlerce kimyasal içerdiği vurgulanıyor. Nikotin içermeyen elektronik sigaralar da kanser, iltihap yapıcı, bağışıklık baskılayıcı kimyasallar taşımaktadır. Araştırmalar elektronik sigaraların akut zararlarının sigaralardan çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Elektronik sigaralar çocuklar ve ergenler için nikotin bağımlılığının giriş kapısıdır. Endüstri elektronik sigaralara çocuk ve ergenlerin kullanımını artırmak için aromalar katmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin cihazları esrar başta olmak üzere başka kimyasalların nefes yoluna çekilmesi için de kullanılmaktadır” dedi.

ABD'de e-sigara satan firmaya 51 milyon dolarlık ceza ABD'de internetten elektronik sigara satan Eonsmoke firmasına ürün alanlardan kimlik doğrulamaması istememesi nedeniyle 51 milyon dolarlık ceza ile cezalandırıldı.

e-Sigara’da bağımlılık riski TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay “Ülkemizde yaklaşık 14,5 milyon kişi sigarayı bırakmak için destek bekliyor” dedi.