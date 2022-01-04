Türkiye Gazetesi

Çam balı arıların çiçek poleninden değil, Akdeniz iklimine özgü bazı çam ağacı türlerinin gövdesinde yaşayan bir aracı böceğin salgısını kullanarak ürettiği, nadide bir baldır. Kristalleşmeden uzun süre muhafaza edilen çam balı, kıvamı bozulmadan saklanır. Rengi, çiçek ballarından daha koyudur. Tadı ve kokusuyla kendine has bir özelliği vardır. Glikoz içeriği, diğer çiçek ballarına göre daha düşüktür. Solunum yolları ve sindirim sistemine olumlu etki eder.

ÇAM BALININ FAYDALARI

-Çam balı, sivilce üzerine uygulandığında iyileştirme özelliğine sahiptir. Nem tutma özelliği vardır. Bu yönüyle cildin nemli kalmasını sağlar. Cildinizde yara ya da iltihap gibi problemler varsa çam balını direkt bu yaraların üzerine uygulayabilirsiniz.

-Çam balı mide ve bağırsakları korur. Bağırsaklarda meydana gelen yavaşlamayı hızlandırmak için her sabah aç karın ile bir tatlı kaşığı çam balı tüketmekte fayda vardır.

-Çam balı saçları güçlendirir. Kuruma ve dökülme problemleri ile karşı karşıyaysanız hazırladığınız saç maskesinin içine az miktarda çam balı da katabilirsiniz.

-Vücut direncini yüksek tutan çam balı, bedendeki tüm yorgunluğu alır. Yorgunluğa bağlı stres ve keyifsizlik yaşıyorsanız her gün bir tatlı kaşığı çam balı tüketebilirsiniz.

-Tansiyon hastaları tarafından ölçülü tüketildiğinde tansiyonu düzenler.

-Vücuda zarar veren iltihapları temizleyen çam balı, vücut fonksiyonlarının da daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

- Çam balı, kırmızı kan hücrelerinin gelişimini destekler. Kansızlık problemi yaşıyorsanız çam balı takviyesi alabilir, buna bağlı ortaya çıkan hastalıkları vücudunuzdan uzak tutabilirsiniz.

Çam balı ülkemizde özellikle Ege Bölgesinde, Aydın ve Muğla illerinde bulunur.

ÇAM BALI NEYE İYİ GELİR?

Çam balı yorgunluk ve halsizlikle savaşır.

Hazımsızlığa yol açmaz, midesi hassas olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Mideyi tedavi edici etkisi vardır.

Kalpteki ritim düzensizliğini giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kansızlığa iyi gelir.

Damar tıkanıklığının tedavisinde etkilidir.

Kansızlığın doğal ilacıdır, anemiyi giderir.

Kabızlığa, ishale, romatizmaya iyi gelir.

Boğaz iltihabına, nezleye, balgamlı öksürüğe iyi gelir.

ÇAM BALI NASIL TÜKETİLMELİ?

Mide problemi yaşıyorsanız çam balını ılık su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Her gün aç karınla bir tatlı kaşığı yediğinizde gün içinde daha enerjik olduğunuzu hissedebilirsiniz. Tadı keskin olan bitki çaylarına da çam balı ekleyebilirsiniz. Tam bir şifa deposu olan çam balı ayrıca kahvaltıda tereyağı ile birlikte de yenebilir.

Dünya raflarından Türk çam balı damlıyor Son 8 senede ihracatını 5 kat artıran bal ihracatçıları, "Ambalaj ürüne katma değer sağlar, güvenilir gıda ambalajlı gıdadır" diyerek 100 milyon dolarlık hedeflerine ambalajlı bal ihracatı yaparak ulaşmak istiyor.

'Çam balı hastalıklarla mücadelede destekleyici rol oynuyor' OMÜ Veteriner Fakültesince yürütülen çalışma kapsamında, 2 yıl boyunca Akdeniz ve Ege bölgelerinden bal örneği alınarak Türkiye coğrafyasına ait çam ballarında antioksidan ve antibakteriyel potansiyel araştırıldı.