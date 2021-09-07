Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hollandalı bir araştırma ekibinin yaş ortalaması 59 olan yaklaşık 5 bin kişi üzerinde yaptığı çalışma, sigara içmenin ise bunama riskini yüzde 45 artırdığını ortaya koydu. Aynı çalışma, kolesterol ve yağ oranı yüksek bir diyetle beslenmenin de erken bunamaya sebep olduğunu ispatladı. Araştırmacılar daha çok yüksek sodyum tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyonun beyinde bunamaya sebep olabilen plakların oluşumunda etkili olduğunu bildirdi.

Şekeri, tansiyonu aile hekimi takip edecek Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama ile bütün aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı takip taramalarına alınması mecburi hâle getirildi.

Ense ağrısı yüksek tansiyon habercisi “Sessiz katil” olarak tarif edilen hipertansiyon, belirti vermediği dönemlerde de vücutta hasara sebep oluyor.