Türkiye Gazetesi

Meyve yemek sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak bilinir. Meyvesiz ara öğün yapanların bir süre sonra kan değerlerinde bir düşüş görülür. Zayıflamak uğruna tek tip diyet yapan ve meyve tüketmeyen insan sayısı epey fazladır. Oysa uzmanlar diyet listelerinde de meyvenin bulunmasından yana.

MEYVE YEMEK KİLO ALDIRIR MI?

Her mevsim pazar ve market tezgahlarını renklendiren meyveler, diyet sürecinde olanlar için iştah açıcı bulunur. Meyve kilo aldırır mı sorusu ise pek çok kişi tarafından merak edilir. Gelin, bu sorunun yanıtına hep beraber bakalım.

İçeriğinde çokça vitamin ve mineral bulunan meyveleri bol bol yiyeyim, sağlığımı güçlendireyim deyip fazla miktarda meyve yerseniz kilo almanız kaçınılmaz olur. Gece meyve tüketip hareket etmeden direkt yatılırsa yenilen meyve kilo yapar. Meyvenin içinde bulunan fruktozun, normal şeker yani glukoza göre kalorisi daha fazladır. Aşırı tüketimi insülüni arttırır, bu da kilo almaya sebep olur. Ancak ölçülü yenen meyve hiçbir şekilde kilo yapmaz, şişmanlatmaz. Kısaca meyve tüketmenin de bir sınırı olmalıdır. Aşırı meyve yemek vücuda yarardan çok zarar verir.

Fazla tüketilen meyve diğer gıdalar gibi kalori alımını arttırır, kilo alımına sebep olur.

DİYETTE MEYVE NE ZAMAN YENİR?

Akşam yemeğinden birkaç saat sonra meyve tüketip uyumak meyvenin vücutta yağ olarak depolanmasına sebep olur. Yemek saatinden 1-2 saat önce meyve yenmelidir. Bu durum tokluk hissi doğuracağından yemeği fazla kaçırmaya da engel olur.

Gün içinde farklı zaman aralıklarında meyve tüketmek oldukça faydalıdır. Meyve yemek vücudu toksinlerden arındırır, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlar. Kadınlar günde iki porsiyon erkekler ise üç porsiyon kadar meyve tüketilmelidir. Porsiyon miktarına örnek olarak bir orta boy elma, 1 orta boy portakal, 1 büyük mandalina, yarım muz gösterilebilir. Meyve tüketimi kişinin gün içinde tükettiği enerji miktarına göre arttırılabilir.

Hafıza için çay, sebze, meyve tüketin Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, vücuttaki iltihabı önleyen beslenmenin demans ve Alzheimer riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

Sebze ve meyve temizliği nasıl olmalı? Vitamin ve mineralleriyle sağlığımız için faydalı olan meyve ve sebzeler, yetiştirilme esnasında birçok çevresel pisliğe maruz kalıyor. İyi yıkanmamış meyve ve sebzeleri tükettiğinizde enfeksiyon, sindirim bozuklukları gibi tehlikelerle sağlığınızı tehdit ediyor. Hâl böyle olunca da onları iyice temizlemek, güzelce yıkamak büyük önem kazanıyor.