Türkiye Gazetesi

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Suudi Arabistan da yaşayan Muhammed Haytam Labip, 10 ay önce karın ağrısı ile hastaneye başvurdu. İlk muayenesinde böbrek yetmezliği teşhisi konularak diyalize bağlandı. İleri tetkiklerinde ise aynı zamanda karaciğer ve safra yollarının genişlemesi anlamına gelen Caroli hastalığı da tespit edilen Muhammed’e acil olarak böbrek nakli yapılması gerektiği ortaya çıktı. Muhammed okula gidemiyor, yemek yiyemiyor, kardeşleriyle oynayamıyordu. Suudi Arabistan’da böbrek nakli yasak olduğu için aile Türkiye’ye gelmeye karar verdi. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezine başvuran Muhammed’e ilk olarak annesi ve babası organ vermek istedi. Ancak annesinin kan grubu tutmadı. Babasının da prostat kanseri olduğu anlaşılınca Muhammed vericisiz kaldı. Aylarca Muhammed’e donör beklendi ancak zaman daralıyordu. Sonunda amcası Nadir Atiyek böbreğini vermeyi kabul ederek Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye geldi. Fakat şanssızlık Muhammed’in peşini bırakmıyordu. Tam ameliyata girecekken amcasının Covid-19 pozitif olduğu anlaşıldı. Bir ay daha beklemek mecburiyetinde kaldılar. Ameliyat öncesinde karaciğer değerlerinin de kötüleştiği anlaşılınca sadece böbrek naklinin yeterli olmadığı, karaciğer naklinin de yapılması gerektiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi risk alarak aynı seansta önce amcasının karaciğerinden küçük bir parça alınarak Muhammed’de nakletti. Her şeyin yolunda gittiği anlaşılınca eş zamanlı olarak böbrek de nakledildi. Aynı anda hem karaciğer hem de böbrek naklinin yapıldığı kombine ameliyatların dünyada da nadir gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Dinçkan “Muhammed hem böbrek yetmezliğinden hem de Caroli’ye bağlı karaciğer yetmezliğinden simultane operasyonla kurtuldu” dedi.

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